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【即時短評】從職棒到國防 甩不掉的外援依賴症

聯合報／ 記者／曹鈞皓
國防部長顧立雄接受媒體專訪指出，美軍太平洋司令部在各層面協助台灣提升防衛作戰能力，民眾看到的「美語老師」只是一部分，更多時候不一定被外界看到。聯合報系資料照
國防部長顧立雄接受媒體專訪指出，美軍太平洋司令部在各層面協助台灣提升防衛作戰能力，民眾看到的「美語老師」只是一部分，更多時候不一定被外界看到。聯合報系資料照

台灣面對中國大陸，最常掛在嘴邊的是「主體性」與「自主性」；但若撥開政治口號，不難發現，支撐這些強硬姿態的並非自身實力的從容，而是對外力介入的期待。這正是今日台灣在安全困境中最不願面對、卻也無法逃避的真相。

近期在國軍各項演訓中，常見美軍和美方顧問人員在場指導與觀摩，被戲稱為「美語老師」。國防部長顧立雄近期接受媒體專訪時透露，台美軍事合作交流「比大家想像的還要多」，過去民眾看到的「美語老師」只是其中一部分，一反官方過往對台美軍事往來的低調。

民進黨政府面對兩岸關係，慣以對抗為政治動員主軸。從抗中保台、民主同盟、「民主夥伴國家」到「理念相近夥伴」的國際支援，心底想的其實是，只要台灣站在美國戰略前緣，美國便不會放手。台灣內部因此有人認為，走向更激進的台獨路線、甚至升高兩岸衝突，仍可由美國「兜底」。

不過，川普卻以特有的直白語氣提醒：「我們不希望有人說：『讓我們獨立吧，因為美國挺我們』。」這番話恰恰戳破了「他們」的僥倖心理。

若以為依恃外援的心態只是民進黨的問題，恐也失之偏狹。一九四九年國民黨政府撤退來台，國府政權得以在垂死掙扎中站穩腳跟，實與美國政軍經的援助密不可分。從軍事協防、經濟援助，到冷戰體系下的反共前線定位，台灣的生存與發展長期被鑲嵌於美國的戰略結構之內。換言之，台灣政治文化中的「外援思維」並非一朝一夕形成，也非單一政黨獨有，而是歷史結構與現實利益交織而成的深層依賴。問題是，若把美國支持當成內部政治鬥爭的護身符、把外部承諾當成冒險行為的保單，那麼所謂的台灣的主體性不過是借來的膽量。

台灣依靠外援的文化，不只存在於政治與軍事領域，也可在職棒場上看見。外籍投手幾乎決定一支球隊的戰績。例如今年味全龍奪得上半季冠軍，穩定與堅強的「洋投陣」正是關鍵因素。雖然職棒不是政治，洋投也不能類比為美軍，但球隊把戰績寄望於洋投、執政者把安全寄望於美國，兩者背後的思維結構卻有相似之處：自身基底不夠，便仰仗外力援助。

台灣需要的不是盲目反美、也非天真親美，重點是何時才有能力擺脫外援依賴症，真正「獨立自主」起來。外援終究不是自己，從兩岸政治到國家安全、從產業發展到職棒競技，台灣都該誠實面對外援依賴症；若不能正視這個問題，所謂的主體性就永遠只是「夜行人吹哨子－給自己壯膽」的口號；若始終不能擺脫依恃外力的心理，縱使對外言行再強硬，也不過是站在別人肩膀上的虛張聲勢。

國防 依賴 職棒

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