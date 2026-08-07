【專家之眼】關公忠義 執政者更應忠於人民

八月六日（農曆六月廿四日）是關聖帝君聖誕，全台各地關公廟香火鼎盛，許多民眾與政治人物都前往參拜，希望國泰民安。就在關公誕辰前後，台灣卻仍籠罩在中聯油脂食安事件的餘波之中。民眾不禁要問，在今日的政治環境裡，執政者豈有把關公的忠義精神放在心中？

關公信仰流傳千餘年歷久不衰，正因為代表著誠信、公義、負責、守諾。這些價值放到現代民主社會，忠誠的對象早已不是某一位君主，而是全體人民；人民透過選票授予政府權力，也期待政府以人民利益做為最高原則，而不總是把政黨攻防放在施政之前。

中聯油脂事件帶來最大的衝擊，不只是油品受到污染，更深的是民眾對政府食安管理能力的疑慮。事件爆發後，行政院長卓榮泰向國人致歉，坦承行政體系未能在第一時間掌握完整資訊。民眾在意的卻是，為何制度發揮作用總是落後於事件發生？

關公講求忠義、也講求誠信。誠信並不是事情發生後勇於道歉而已，而是足以讓民眾安心。食安沒有政黨之分，也不應有中央與地方之分，付出代價的都是消費者。民眾期待的是政府預防風險的能力，而非每次都依靠危機處理來重建信任。

最近，另一項引發高度討論的是行政院的「不副署、不執行、不任命」的「三不」立場，支持者認為這是面對「有違憲疑慮法案」採取的「憲政防衛」手段；反對者則認為，行政權若拒絕執行經立法院審查通過的法案，將造成憲政對立更加惡化，反映出台灣憲政制度面臨重大考驗。

無論支持或反對，「三不」不只是法律問題，更是民主政治如何維持互信。行政權與立法權本有制衡機制，但制衡並非否定彼此存在的價值，更不是讓民意成為政治僵局的代價。關公廣為流傳的精神就是重信守義，民主政治同樣建立在信義之上；政府依法行政、國會依法立法。若任一方長期把對方視為必須擊倒的敵人，而不是可監督也可合作的憲政夥伴，民主制度即失初衷。

近年發生多起公部門霸凌案件，也讓社會重新檢視政府的治理文化。政府一方面要求企業建立友善職場，一方面卻讓部分公務體系長期存在權力失衡現象，這種落差自然引起質疑。關公精神所講的義，不只是對朋友講義氣，更是公平對待每個部屬和民眾，不因權位高低而有不同標準。面對食安事件，希望資訊公開透明；面對憲政爭議，希望遵憲依法化解僵局；面對霸凌案件，希望究責而非官官相護。民眾平凡的期待，卻都是關公忠義精神的體現。

每逢關公誕辰，各界都讚揚忠義精神；但忠義不能只是宗教儀式上的敬拜，也不能只是政治人物口中的價值。真正的忠，是忠於人民的託付；真正的義，是公平行使權力；真正的信，是言行一致勇於負責；真正的勇，是願意承擔和面對錯誤，而不是把責任留給別人。

今天的台灣，比任何時候都需要恢復公共治理的信任。不論執政者或在野黨都應記得，政治的本質是服務人民的途徑，而非只是追逐權力的場域。若能把民眾放在政治考量之前、把誠信放在政治決策之前、把責任放在政治權力之前，關公代表的忠義精神才可走出廟宇，成為台灣民主的共同信仰與價值。