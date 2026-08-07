快訊

騎樓還能看到魚…基隆廟口夜市淹水 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

林志玲父親節曬帥兒照！墨鏡特效遮不住 完美基因神複製帥出新高度

永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】關公忠義 執政者更應忠於人民

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授
台北行天宮關帝廟。聯合報系資料照
台北行天宮關帝廟。聯合報系資料照

八月六日（農曆六月廿四日）是關聖帝君聖誕，全台各地關公廟香火鼎盛，許多民眾與政治人物都前往參拜，希望國泰民安。就在關公誕辰前後，台灣卻仍籠罩在中聯油脂食安事件的餘波之中。民眾不禁要問，在今日的政治環境裡，執政者豈有把關公的忠義精神放在心中？

關公信仰流傳千餘年歷久不衰，正因為代表著誠信、公義、負責、守諾。這些價值放到現代民主社會，忠誠的對象早已不是某一位君主，而是全體人民；人民透過選票授予政府權力，也期待政府以人民利益做為最高原則，而不總是把政黨攻防放在施政之前。

中聯油脂事件帶來最大的衝擊，不只是油品受到污染，更深的是民眾對政府食安管理能力的疑慮。事件爆發後，行政院長卓榮泰向國人致歉，坦承行政體系未能在第一時間掌握完整資訊。民眾在意的卻是，為何制度發揮作用總是落後於事件發生？

關公講求忠義、也講求誠信。誠信並不是事情發生後勇於道歉而已，而是足以讓民眾安心。食安沒有政黨之分，也不應有中央與地方之分，付出代價的都是消費者。民眾期待的是政府預防風險的能力，而非每次都依靠危機處理來重建信任。

最近，另一項引發高度討論的是行政院的「不副署、不執行、不任命」的「三不」立場，支持者認為這是面對「有違憲疑慮法案」採取的「憲政防衛」手段；反對者則認為，行政權若拒絕執行經立法院審查通過的法案，將造成憲政對立更加惡化，反映出台灣憲政制度面臨重大考驗。

無論支持或反對，「三不」不只是法律問題，更是民主政治如何維持互信。行政權與立法權本有制衡機制，但制衡並非否定彼此存在的價值，更不是讓民意成為政治僵局的代價。關公廣為流傳的精神就是重信守義，民主政治同樣建立在信義之上；政府依法行政、國會依法立法。若任一方長期把對方視為必須擊倒的敵人，而不是可監督也可合作的憲政夥伴，民主制度即失初衷。

近年發生多起公部門霸凌案件，也讓社會重新檢視政府的治理文化。政府一方面要求企業建立友善職場，一方面卻讓部分公務體系長期存在權力失衡現象，這種落差自然引起質疑。關公精神所講的義，不只是對朋友講義氣，更是公平對待每個部屬和民眾，不因權位高低而有不同標準。面對食安事件，希望資訊公開透明；面對憲政爭議，希望遵憲依法化解僵局；面對霸凌案件，希望究責而非官官相護。民眾平凡的期待，卻都是關公忠義精神的體現。

每逢關公誕辰，各界都讚揚忠義精神；但忠義不能只是宗教儀式上的敬拜，也不能只是政治人物口中的價值。真正的忠，是忠於人民的託付；真正的義，是公平行使權力；真正的信，是言行一致勇於負責；真正的勇，是願意承擔和面對錯誤，而不是把責任留給別人。

今天的台灣，比任何時候都需要恢復公共治理的信任。不論執政者或在野黨都應記得，政治的本質是服務人民的途徑，而非只是追逐權力的場域。若能把民眾放在政治考量之前、把誠信放在政治決策之前、把責任放在政治權力之前，關公代表的忠義精神才可走出廟宇，成為台灣民主的共同信仰與價值。

關公 六月 食安

延伸閱讀

你該學的關公精神！8月6日武聖誕辰…命理師：快為自己做3件事

今關公生迎立秋…專家示警「2類人」拜了沒用 還恐招厄

中聯油脂案遭針對 南市府反擊：勿政治操作混淆食安主管權責

周四關公生日！命理師點名1種人最受保佑：小人自動退散

相關新聞

慈濟買BNT遭騙爆爭議！柯文哲痛批民進黨、陳時中：不要臉沒良心

慈濟爆出當年採購BNT疫苗遭無良律師詐騙10.6億元，當時的中央防疫指揮中心指揮官陳時中及民進黨人士，連日來反擊、要求前後任的台北市長柯文哲、蔣萬安等人道歉；對此，柯文哲今天受訪時怒批民進黨政府及陳時中「不要臉」。

立院決議Deadline將至 聚焦話題刪減公投提案藍白至今喬不定

為聚焦民眾對公投議題的討論，進而提高九合一大選投票率，藍白兩黨有意縮減目前6項公投案的打算。但眼看立院決議期限將至，兩黨至今對是否刪減提案仍無共識。有國民黨立委認為「交通罰鍰專用」、「移轉投票」無法激起民眾興趣，難有帶動選情效果；民眾黨團內部則對於「鞭刑」還存在高度異議，尚難表達支持。

父逝後首次陪母親過父親節 柯文哲：有些事情不能等、好好陪伴身邊人

今天是父親節，民眾黨前主席柯文哲在臉書發文，今天是他父親過世後，第一次跟媽媽一起過父親節。他回顧去年父親節，爸爸已經過世，但他無法陪在媽媽身邊，也讓他學到，有些事情真的不能等，身邊重要的人要好好陪伴。

今年度總預算將三輪協商 許宇甄：保留案仍有縮減空間

115年度中央政府總預算案審議預計下周將進行第三輪協商。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，總預算經過兩輪黨團協商，目前保留的案子不代表最後都一定會刪減或凍結，而是仍有許多政策內容、預算用途需要行政部門進一步對外說明。立法院長韓國瑜預計下周召集第三輪協商，當然還有進一步縮減保留案件的空間。

【重磅快評】賴清德打盧一石多鳥之計毀在彰化一姐手裡？

身陷食安風暴與究責聲浪中的總統賴清德啟動行動中常會，不僅地點選台中，還猛批台中市長盧秀燕的施政滿意度遠遠不及高雄市長陳其邁，在中部縣市中也不如雲林、南投、苗栗，只勉強贏過彰化縣長王惠美；這種比較法看似一石多鳥，其實充滿破綻，不僅和盤托出賴清德2026及2028的選戰策略，更是賴深層憂慮的告白。

食安漏洞不補 官員只顧護台糖、打抗中牌

中聯油脂被驗出苯駢芘超標的諸多疑雲未解，源春製油廠代工苦茶油也爆苯駢芘超標，與民眾日常生活息息相關的食安問題一波又一波，主管食安的衛福部事前未能預防、事發後無法快速查明問題源頭與真相；如今再爆出台糖公司5月分就查覺中聯油脂的油原有問題，就算台糖沒有通報義務，但中央政府不思考如何補漏洞，卻先顧著護衛台糖，對責任追究則打「抗中牌」，都是台中、中國大陸的錯，盡把全民食安問題當政治操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。