NCC委員唱空城…國籍航空：未有影響飛機航行

ＮＣＣ少了機關首長及代理人，除進口核准函無法發出，航空無線電執照核發許可也恐因「無人蓋章」導致飛機無法航行。對此，國籍航空業者表示，目前尚無任何無線電許可或是執照需要蓋章的問題。

民航局指出，數發部未成立前，ＮＣＣ委託民航局協助無線電執照申請前置作業，包含電台設置與執照核發，當時業者須向民航局提送無線電執照申請，待民航局審核並完成電台設置後，再由民航局核轉ＮＣＣ，由ＮＣＣ蓋章核過才發放執照。

數發部成立後，航空器無線電頻率與頻率政策為數發部主管，業者若有需求，向數發部及ＮＣＣ申請航空器無線電台執照，最終仍須由數發部決定是否核發。

針對ＮＣＣ暫無首長恐無人蓋章、核准執照的情況，華航、長榮、星宇等國籍航空均表示，都有依照程序申請無線電執照及許可，目前無遇到任何無線電許可或是執照需要蓋章的問題。

船舶主管機關航港局指出，船上的無線電信設備為船舶必要項目之一，如果電台設備缺漏或執照過期，船隻將「不具備適航性」。也就是說，在此情況下出海，將可能被依法開罰新台幣六千以上、六萬以下罰鍰，並應禁航且於期限內改善後始得放行。