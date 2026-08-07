NCC委員唱空城…藍委：民眾設備卡海關 政院不能手一攤

ＮＣＣ進入沒有委員的空窗期，審核廣播電視、射頻設備等業務均停擺，民眾、業者陳情也湧入藍綠立委辦公室。國民黨立委黃健豪表示，這兩天已有上市公司因要等ＮＣＣ審核通過，設備卡在海關，行政院不能「兩手一攤」，應盡快協調各部會處理此事。

黃健豪說，這幾天接到不少業者陳情，若設備遲遲沒人審核，商品先放在倉儲裡，民眾或業者還要負擔龐大的倉儲費。

民眾陳小姐也向本報透露，上個月她跨國訂購一套「專業套組攝影器材」，七月底收到通知貨物已寄來台灣，相關通關文件都已備妥，卻接獲廠商合作的報驗行通知「由於ＮＣＣ沒有主委，無法發放許可證」。

陳小姐致電ＮＣＣ求證，對方無奈表示「民眾很多東西都被卡住無法清關」，報驗行還透露ＮＣＣ曾向業者說，「就算現在選出主委，因累積申請量太大，核准過程恐怕也會很冗長」。

黃健豪表示，民眾購置射頻設備需ＮＣＣ審核，ＮＣＣ早在委員卸任前就該變更作業規定，讓內部實質審核人員可接手。也有民進黨立委表示接獲業者陳情，根本之道是藍白速審ＮＣＣ人事。