快訊

騎樓還能看到魚…基隆廟口夜市淹水 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

林志玲父親節曬帥兒照！墨鏡特效遮不住 完美基因神複製帥出新高度

永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／解NCC委員僵局 政院先提名對的人

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
8月1日起，NCC開始無委員在任的空窗期。 記者邱德祥／攝影
8月1日起，NCC開始無委員在任的空窗期。 記者邱德祥／攝影

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）八月一日起，開始無委員在任的空窗期，執政黨近來開始以民眾權益受到影響為由，大肆批評在野黨否決提名，卻忽略了從蔡英文、賴清德兩任政府以來，獨立機關早已被民進黨「武器化」，獨立機關一點也不獨立，提名時又「綠色優先」一把抓，才是如今鬧空城的根本原因。

ＮＣＣ鬧空城，對社會造成相當程度影響，小至民眾從國外寄音響回來碰壁，大到電視台換照作業全卡關。民進黨如今緊咬ＮＣＣ空窗期帶來的影響，其實是去脈絡化的政治操作，刻意忽略了獨立機關人事案過不了國會這關的上位因素，正是出在執政黨自己身上。

ＮＣＣ人事案過不了關，至少有兩大原因，首先在ＮＣＣ成立之初，正是被認為作為獨立機關，可依法公正裁決，但在民進黨蔡、賴兩任政府主導下，政治勢力影響ＮＣＣ，廣電媒體管制愈來愈嚴，甚至將新聞台關台，讓外界嘩然。

尤其還曾曾流出疑似總統府與行政院高層幕僚就ＮＣＣ委員人選的討論過程中，有官員特別提及某新任ＮＣＣ委員可「配合處理中天」，如同按劇本演出的戲碼，更讓ＮＣＣ公信力受挫。ＮＣＣ也在多次民調中，成了民眾信任度最低的部會，甚至被戲稱在政治汙染下，根本已成「髒兮兮」。

再者，行政院對新任委員提名仍著重意識形態優先，民進黨提名一把抓、不願分享權力，也是在野黨不敢苟同的另一項主因；尤其ＮＣＣ有前主委陳耀祥政治掛帥、強行關掉電視台的前車之鑑，更加深國會必須嚴審的民意支持。

ＮＣＣ要恢復正常運作，賴政府勢必得摒棄綠色意識形態、提出真正獨立行使職權的中道人選，這並非無先例，去年底審計長陳瑞敏續任即是一例。在他任內審計部決算審核報告如實呈現政府缺失，連在野都肯定，最終在藍綠白支持下，獲立院過半票數順利續任。

賴總統競選總統時曾提出「選對的人、走對的路」口號，如今要化解獨立機關空轉僵局，解鈴還須繫鈴人，勢必得「提名對的人」，後續才有「走對的路」的機會。

NCC 賴清德 國家通訊 民進黨 政治 政院

延伸閱讀

NCC唱空城衝擊浮現 政院派代理應變

NCC委員唱空城…藍委：民眾設備卡海關 政院不能手一攤

獨／NCC唱空城…海外網購電子產品無法清關 民怨倉儲費誰付

NCC委員唱空城…國籍航空：未有影響飛機航行

相關新聞

慈濟買BNT遭騙爆爭議！柯文哲痛批民進黨、陳時中：不要臉沒良心

慈濟爆出當年採購BNT疫苗遭無良律師詐騙10.6億元，當時的中央防疫指揮中心指揮官陳時中及民進黨人士，連日來反擊、要求前後任的台北市長柯文哲、蔣萬安等人道歉；對此，柯文哲今天受訪時怒批民進黨政府及陳時中「不要臉」。

立院決議Deadline將至 聚焦話題刪減公投提案藍白至今喬不定

為聚焦民眾對公投議題的討論，進而提高九合一大選投票率，藍白兩黨有意縮減目前6項公投案的打算。但眼看立院決議期限將至，兩黨至今對是否刪減提案仍無共識。有國民黨立委認為「交通罰鍰專用」、「移轉投票」無法激起民眾興趣，難有帶動選情效果；民眾黨團內部則對於「鞭刑」還存在高度異議，尚難表達支持。

父逝後首次陪母親過父親節 柯文哲：有些事情不能等、好好陪伴身邊人

今天是父親節，民眾黨前主席柯文哲在臉書發文，今天是他父親過世後，第一次跟媽媽一起過父親節。他回顧去年父親節，爸爸已經過世，但他無法陪在媽媽身邊，也讓他學到，有些事情真的不能等，身邊重要的人要好好陪伴。

今年度總預算將三輪協商 許宇甄：保留案仍有縮減空間

115年度中央政府總預算案審議預計下周將進行第三輪協商。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，總預算經過兩輪黨團協商，目前保留的案子不代表最後都一定會刪減或凍結，而是仍有許多政策內容、預算用途需要行政部門進一步對外說明。立法院長韓國瑜預計下周召集第三輪協商，當然還有進一步縮減保留案件的空間。

【重磅快評】賴清德打盧一石多鳥之計毀在彰化一姐手裡？

身陷食安風暴與究責聲浪中的總統賴清德啟動行動中常會，不僅地點選台中，還猛批台中市長盧秀燕的施政滿意度遠遠不及高雄市長陳其邁，在中部縣市中也不如雲林、南投、苗栗，只勉強贏過彰化縣長王惠美；這種比較法看似一石多鳥，其實充滿破綻，不僅和盤托出賴清德2026及2028的選戰策略，更是賴深層憂慮的告白。

食安漏洞不補 官員只顧護台糖、打抗中牌

中聯油脂被驗出苯駢芘超標的諸多疑雲未解，源春製油廠代工苦茶油也爆苯駢芘超標，與民眾日常生活息息相關的食安問題一波又一波，主管食安的衛福部事前未能預防、事發後無法快速查明問題源頭與真相；如今再爆出台糖公司5月分就查覺中聯油脂的油原有問題，就算台糖沒有通報義務，但中央政府不思考如何補漏洞，卻先顧著護衛台糖，對責任追究則打「抗中牌」，都是台中、中國大陸的錯，盡把全民食安問題當政治操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。