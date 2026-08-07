新聞眼／解NCC委員僵局 政院先提名對的人

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）八月一日起，開始無委員在任的空窗期，執政黨近來開始以民眾權益受到影響為由，大肆批評在野黨否決提名，卻忽略了從蔡英文、賴清德兩任政府以來，獨立機關早已被民進黨「武器化」，獨立機關一點也不獨立，提名時又「綠色優先」一把抓，才是如今鬧空城的根本原因。

ＮＣＣ鬧空城，對社會造成相當程度影響，小至民眾從國外寄音響回來碰壁，大到電視台換照作業全卡關。民進黨如今緊咬ＮＣＣ空窗期帶來的影響，其實是去脈絡化的政治操作，刻意忽略了獨立機關人事案過不了國會這關的上位因素，正是出在執政黨自己身上。

ＮＣＣ人事案過不了關，至少有兩大原因，首先在ＮＣＣ成立之初，正是被認為作為獨立機關，可依法公正裁決，但在民進黨蔡、賴兩任政府主導下，政治勢力影響ＮＣＣ，廣電媒體管制愈來愈嚴，甚至將新聞台關台，讓外界嘩然。

尤其還曾曾流出疑似總統府與行政院高層幕僚就ＮＣＣ委員人選的討論過程中，有官員特別提及某新任ＮＣＣ委員可「配合處理中天」，如同按劇本演出的戲碼，更讓ＮＣＣ公信力受挫。ＮＣＣ也在多次民調中，成了民眾信任度最低的部會，甚至被戲稱在政治汙染下，根本已成「髒兮兮」。

再者，行政院對新任委員提名仍著重意識形態優先，民進黨提名一把抓、不願分享權力，也是在野黨不敢苟同的另一項主因；尤其ＮＣＣ有前主委陳耀祥政治掛帥、強行關掉電視台的前車之鑑，更加深國會必須嚴審的民意支持。

ＮＣＣ要恢復正常運作，賴政府勢必得摒棄綠色意識形態、提出真正獨立行使職權的中道人選，這並非無先例，去年底審計長陳瑞敏續任即是一例。在他任內審計部決算審核報告如實呈現政府缺失，連在野都肯定，最終在藍綠白支持下，獲立院過半票數順利續任。

賴總統競選總統時曾提出「選對的人、走對的路」口號，如今要化解獨立機關空轉僵局，解鈴還須繫鈴人，勢必得「提名對的人」，後續才有「走對的路」的機會。