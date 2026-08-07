NCC唱空城衝擊浮現 政院派代理應變

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）唱空城衝擊出現，國外進口３Ｃ產品首當其衝，ＮＣＣ無法辦理進口核准函卡在海關，科技業新品所需的「製造核准證明函」因無人可審全面停擺，連船舶、飛機使用的無線電執照到期，恐也無法航行。為解決此困境，行政院發言人李慧芝表示，現階段是由主任秘書代為處理相關業務。

ＮＣＣ委員任期於七月卅一日屆滿，八月一日又沒有新的委員上任，ＮＣＣ委員會無法召開，不僅廣電節目內容無法裁罰、法律政策無法修改，現在甚至連基本的行政處分也無法執行。

ＮＣＣ進入無委員空窗期後，射頻設備業務審核大幅停擺。據了解，科技業者陳情聲音不只湧入藍綠立委辦公室，近期還向府院高層表達擔憂，行政院為此於周一與ＮＣＣ討論如何解決。

李慧芝指出，依ＮＣＣ組織法第五條規定，「主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理；主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行使職權時，由行政院院長指定委員一人代理主任委員。」李慧芝表示，目前ＮＣＣ委員全數出缺，卓揆無法指定代理主委，現階段是由主任秘書代為處理相關業務。

知情人士指出，舉凡採購、薪資發放等攸關ＮＣＣ基本運作的事務，恐因無人核章而無法執行，主秘溫俊瑜擔任「職務代理人」處理行政庶務，在合法範圍內維持機關的日常運作。

ＮＣＣ目前除對外業務受影響，內部行政作業也面臨困難。公家單位的公文出手前，必須蓋上機關大章、機關首長小章，也就是一般所謂的「大小章」必須到齊，才能合乎行政處分形式要件。現在ＮＣＣ雖有大章、卻沒有小章，等於一張行政處分都開不出來。

民眾受到最大的衝擊，是從國外訂購被歸類為射頻器材的３Ｃ產品，可能在海關被卡。另外國內有三類企業也會受到影響。

第一類是經營電信業的業者，部分電信業者會定期調整、汰換基地台，如果最近購買基地台，這批新的基地台，也會被卡在海關，無法進入國內。第二類會受到影響的企業，則是科技製造業，國內業者製造３Ｃ新品前，須先向ＮＣＣ申請「製造核准證明函」，獲得ＮＣＣ核准後，才可以製造相關新品，但目前也因無人可審而全面停擺。

第三類會受到的交通運輸相關企業，例如飛機、船舶、無線電計程車、台鐵、高鐵。因為這些交通工具都配備無線電設備，透過這些設備與塔台或者行控中心聯絡，無線電也屬於射頻器材，按照規定，必須向ＮＣＣ申請執照，若沒有執照，擅自發射非合法頻段或未經認證設備，最高可罰千萬元，這些執照都有效期，效期屆滿後也必須重新申請，若屆期、沒有拿到新執照，這些交通工具的運行也會受到影響。