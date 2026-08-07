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監委人事公聽會 前監委：監院不應有牙卻不用
監察院委員任期七月卅一日屆滿，現進入無監委空窗期。立法院昨召開監察院院長、副院長及監察委員人事同意權公聽會。前監委仉桂美表示，監察院能否發揮監察功能才是問題，而非成為「有牙齒卻不用牙齒」的機關。與會學者對於監院存廢應經過修憲，也有學者批評，被提名人資料寫得比高中生自傳還差。
仉桂美指出，提名名單政治色彩過於鮮明，包括促轉會、不當黨產處理委員會前專任委員都獲提名，與監察委員應超越黨派、監督政府的角色不符；她強調，監察院真正的問題不是廢院與否，而是監察院發揮監察功能，而非成為「有牙齒卻不用牙齒」的機關。
輔大法律學院助理教授姚孟昌表示，監察院可以廢除，但監察權斷不可廢，應交由獨立機關執掌，若欲廢除監察院，除了透過修憲外，別無他法。
真理大學法律系教授吳景欽說，總統府提供被提名人資料不夠完整，比過往中選會人事提名案還差，自己看過許多高中生的履歷與自傳，內容都比被提名人提供的資料還好。
國民黨立委王育敏說，監察院前院長陳菊曾喊要當最後一任監察院長，如今賴清德總統人選提好提滿，民進黨自相矛盾。
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