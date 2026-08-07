快訊

騎樓還能看到魚…基隆廟口夜市淹水 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

林志玲父親節曬帥兒照！墨鏡特效遮不住 完美基因神複製帥出新高度

永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算協商 韓國瑜：下周第三輪

聯合報／ 記者唐筱恬鄭媁黃婉婷王小萌陳柄亦蔡晉宇／台北報導
115年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜（左）主持黨團協商。記者曾吉松／攝影
115年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜（左）主持黨團協商。記者曾吉松／攝影

一一五年度三兆中央政府總預算目前還躺在立法院，立法院長韓國瑜昨天進行第二輪朝野協商，其中矚目的通案刪減五九二億元、凍結行政院長卓榮泰九到十二月薪水、刪減公視預算等，朝野都無共識，韓國瑜宣布下周決定是否簽字或進行第三輪協商。

韓國瑜日前喊話今年度總預算要力拚今天三讀，立院昨展開第二輪總預算朝野協商，共討論六五八案，不過爭議預算如通案刪減、卓榮泰薪水、公視預算、無人機預算等均無共識。據了解，韓國瑜考量全部送交院會表決，朝野恐怕要表決上百案，因此宣布下周展開第三輪協商。

昨天討論到行政院預算、卓榮泰薪水時，朝野展開交鋒。國民黨立委翁曉玲表示，她是凍結卓榮泰九月至十二月薪水，並非刪除，而且還附上解凍條件，只要卓榮泰能夠依法公布法案、編列預算，就能解凍。該案朝野無共識，韓國瑜宣布保留。

藍委王鴻薇、羅智強提案減列公視預算，文化部長李遠昨說，公視預算遠低於ＢＢＣ和ＮＨＫ，初審已決議凍結一千一百萬元且不減列，但朝野意見分歧，韓國瑜最後也宣告相關預算皆保留。

會議進行一半，民進黨團總召蔡其昌說，總預算本來要在去年十二月底通過，現在拖到八月了，只剩下四個月，這時大家拚命凍結、刪除合理嗎？這樣癱瘓國家有意義嗎？呼籲在野黨立委要三思。

民眾黨團幹事長邱慧洳說，執政黨應該反思為何總預算拖到現在，行政院完全不尊重憲政體制，做不好就要負責，執政黨不應不斷造謠或情勒。

民進黨發言人林楚茵則說，明年度總預算將於八月底送進立法院，今年度預算卻至今仍未完成審查，已創下史上最荒謬的審查紀錄。

另外，由於朝野曾達成共識，立院將總預算付委後，政院必須在半年內提出軍人加薪相關修正案。行政院秘書長張惇涵表示，行政院會依照朝野協商決議，最晚十月與立法院溝通。

韓國瑜 總預算 卓榮泰

延伸閱讀

朝野無共識…立院第二輪協商總預算 通案刪592億、凍結卓榮泰薪水保留

立院完成總預算2輪協商 韓國瑜：下周進行後續處理

3.6兆！明年度總預算創新高 社福、國防雙破兆

刪除浮編 藍白嚴審總預算瞄準食安

相關新聞

慈濟買BNT遭騙爆爭議！柯文哲痛批民進黨、陳時中：不要臉沒良心

慈濟爆出當年採購BNT疫苗遭無良律師詐騙10.6億元，當時的中央防疫指揮中心指揮官陳時中及民進黨人士，連日來反擊、要求前後任的台北市長柯文哲、蔣萬安等人道歉；對此，柯文哲今天受訪時怒批民進黨政府及陳時中「不要臉」。

立院決議Deadline將至 聚焦話題刪減公投提案藍白至今喬不定

為聚焦民眾對公投議題的討論，進而提高九合一大選投票率，藍白兩黨有意縮減目前6項公投案的打算。但眼看立院決議期限將至，兩黨至今對是否刪減提案仍無共識。有國民黨立委認為「交通罰鍰專用」、「移轉投票」無法激起民眾興趣，難有帶動選情效果；民眾黨團內部則對於「鞭刑」還存在高度異議，尚難表達支持。

父逝後首次陪母親過父親節 柯文哲：有些事情不能等、好好陪伴身邊人

今天是父親節，民眾黨前主席柯文哲在臉書發文，今天是他父親過世後，第一次跟媽媽一起過父親節。他回顧去年父親節，爸爸已經過世，但他無法陪在媽媽身邊，也讓他學到，有些事情真的不能等，身邊重要的人要好好陪伴。

今年度總預算將三輪協商 許宇甄：保留案仍有縮減空間

115年度中央政府總預算案審議預計下周將進行第三輪協商。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，總預算經過兩輪黨團協商，目前保留的案子不代表最後都一定會刪減或凍結，而是仍有許多政策內容、預算用途需要行政部門進一步對外說明。立法院長韓國瑜預計下周召集第三輪協商，當然還有進一步縮減保留案件的空間。

【重磅快評】賴清德打盧一石多鳥之計毀在彰化一姐手裡？

身陷食安風暴與究責聲浪中的總統賴清德啟動行動中常會，不僅地點選台中，還猛批台中市長盧秀燕的施政滿意度遠遠不及高雄市長陳其邁，在中部縣市中也不如雲林、南投、苗栗，只勉強贏過彰化縣長王惠美；這種比較法看似一石多鳥，其實充滿破綻，不僅和盤托出賴清德2026及2028的選戰策略，更是賴深層憂慮的告白。

食安漏洞不補 官員只顧護台糖、打抗中牌

中聯油脂被驗出苯駢芘超標的諸多疑雲未解，源春製油廠代工苦茶油也爆苯駢芘超標，與民眾日常生活息息相關的食安問題一波又一波，主管食安的衛福部事前未能預防、事發後無法快速查明問題源頭與真相；如今再爆出台糖公司5月分就查覺中聯油脂的油原有問題，就算台糖沒有通報義務，但中央政府不思考如何補漏洞，卻先顧著護衛台糖，對責任追究則打「抗中牌」，都是台中、中國大陸的錯，盡把全民食安問題當政治操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。