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立院完成總預算2輪協商 韓國瑜：下周進行後續處理

中央社／ 台北6日電
立法院長韓國瑜（前中）。中央社
立法院長韓國瑜（前中）。中央社

立法院朝野黨團今天完成115年度中央政府總預算案第2輪協商，立法院長韓國瑜宣布，下週將跟朝野黨團確認，並視情況進行後續處理，看是要簽署協商結論或進行第3輪協商。

行政院卓榮泰5日表示，116年中央政府總預算案是一部不用舉債、收支平衡，能夠降低整體債務餘額的平衡預算；希望立法院不要將新舊年度的預算擺在一起，儘速審議今年度預算，並在法定期間通過明年度預算，讓政府全力推動各項國家建設，給人民更完善的照顧。

立法院現正進行115年度中央政府總預算案的審查程序，自7月29日開始，立法院長韓國瑜便緊鑼密鼓召集朝野黨團進行總預算案協商。朝野黨團歷經7月29日、30日、31日，以及8月4日的朝野協商，完成總預算案第一輪協商。

韓國瑜今天繼續召集朝野黨團協商，針對115年度中央政府總預算案中尚未達成共識而保留的658案，進行第2輪協商。

朝野黨團及行政部門自上午9時30分許開始協商，雖然在第2輪協商中，有不少提案，朝野及立法行政有達成共識，但也有不少提案因無法達成共識而繼續保留。

下午5時30分許，韓國瑜宣布第2輪預算協商告一段落，並請立法院各委員會於10日以前整理完畢，送各黨團確認，確認後、將再視情況進行後續處理，看是簽署協商結論或進行第3輪協商；隨後，韓國瑜宣告協商散會。

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