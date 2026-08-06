聽新聞
0:00 / 0:00
監委婉拒提名自傳仍送立院 學者質疑涉偽造文書…總統府發聲澄清
立法院全院委員會今日就第7屆監察院院長、副院長及監察委員人事同意權案舉行公聽會，學者楊泰順質疑，被提名人謝政達、廖婉汝在提名名單公布後相繼婉拒提名，總統府仍將兩人的自傳資料送交立院，是否涉及偽造文書。總統府發言人郭雅慧表示，謝政達及廖婉汝婉謝提名後，總統府已向立法院取回原件資料並檢還當事人；今日立法院公聽會所使用的相關資料，並非由總統府提供。
郭雅慧表示，有關被提名人資料，總統府均秉持嚴謹態度，依循過去憲政機關人事提名作業成例及「立法院職權行使法」相關規定，詳盡完整提供。至於謝政達及廖婉汝婉謝提名後，總統府已向立法院取回原件資料並檢還當事人；今日立法院公聽會所使用的相關資料，並非由總統府提供。
郭雅慧強調，在憲政制度未經民主程序變革前，維持監察院正常運作，是總統與立法院共同肩負的憲法責任。期盼國會秉持理性、專業態度進行審查，使監察院得以持續正常運作並發揮憲政功能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。