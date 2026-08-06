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朝野無共識…立院第二輪協商總預算 通案刪592億、凍結卓榮泰薪水保留

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）上午主持黨團協商，繼續研商「115年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。記者曾吉松／攝影
立法院長韓國瑜（右）上午主持黨團協商，繼續研商「115年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。記者曾吉松／攝影

今年度中央政府總預算目前仍在立法院審查，立法院長韓國瑜今天進行第二輪朝野協商，一共討論658案。其中民眾黨團提出的通案刪減592億元、國民黨立委翁曉玲所提凍結行政院卓榮泰9到12月薪水，朝野都無共識，全案保留，預料立法院明日將上演表決大戰。

韓國瑜日前喊話今年度總預算要力拚8月7日三讀，立法院今天上午、下午接力展開第二輪朝野協商，一共討論658案。

朝野討論到行政院預算、卓榮泰薪水時，展開交鋒。翁曉玲表示，她是凍結卓榮泰9月至12月的薪水148萬元，並不是刪除，而且還附上解凍條件，只要卓榮泰能夠依法履行院長職責，公布、副署及編列依法該編的預算，就可以解凍，該案韓國瑜宣布保留。

由於翁曉玲還提案刪除行政院業務費、人事費等，行政院秘書長張惇涵表示，刪凍金額加起來超過8000萬元，而且有些經費已經支用了，「今年已經過了一半了」，還刪到約聘人員薪水，其中訴願業務費也被刪除，希望立法院不要刪除，讓政院業務可以繼續運作。

而民眾黨團提出通案刪減592億元，民進黨團書記長范雲表示，過去幾年通案刪減大約占總預算的1%左右，但民眾黨團通案刪減高達1.53%，等於是過去的1.5倍，而且現在已經8月了，只剩下4個月，這個影響非常大。該案由於朝野意見不同，韓國瑜也宣布保留。

會議進行一半，民進黨團總召蔡其昌也不忍了發言說，總預算本來要在去年12月底通過，現在拖到8月了，現在只剩下4個月，也就是今年度的預算已經過了3分之2，這時大家拚命凍結、刪除，這樣合理嗎？

蔡其昌還說，行政院長覆議法案，是憲法賦予的權利，這樣也被刪減預算，連基本業務費都被刪除，這樣癱瘓國家有意義嗎？如果協商沒有要進行第三輪，就是要送交院會表決，大家覺得這樣合理嗎？國家這樣運作好嗎？呼籲在野黨立委要三思。

民眾黨團幹事長邱慧洳則說，執政黨應該反思為何預算拖到現在？現在的行政院完全不尊重憲政體制，行政院做不好就要負責，執政黨也不應該不斷造謠或情勒。

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