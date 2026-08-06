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政院：明年度調高警消所得替代率 最晚10月向立院溝通

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院去年底通過停砍年改相關法案，行政院考試院決定執行，近日已補發差額，相關款項陸續匯入退休公教的帳戶，但行政院仍不執行同樣在釋憲中的「警察人員人事條例」，遭質疑雙標。行政院發言人李慧芝今日在院會後記者會表示，沒有所謂雙標，政府只有一個標準，即公平且全面地照顧全體國人。

李慧芝表示，對於停砍年改案，銓敘部與考試院已對外說明，此案涉及數千個中央與地方機關、學校權責，為避免中央與地方各機關、各機構的作業跟作法不同，銓敘部在6月8日發文，教育人員部分是循例同步辦理。

對於執行停砍年改案，政府一年要增加多少支出？若違憲判決後，如何追回發放款項。李慧芝指出，銓敘部估算，修法後公務人員退撫基金用罄年度將提前到134年、教育會提前到131年。嚴重減損之前推動的年改成果，也會衝擊到現職人員請領退撫給付權利；至於後續追回，仍待憲法法庭判決後，相關機關會依判決執行。

至於行政院明年度的總預算並未編列「警察人員人事條例」，把警消所得替代率調高至80％，李慧芝說，今年度總預算朝野協商，當時有所謂的配套措施，行政院會依照決議，最晚在10月向立法院溝通。

所得替代率 行政院 考試院 李慧芝 立法院

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