立院監委人事案公聽會 前監委：監院不應有牙卻不用

監察院委員任期於7月31日屆滿，現進入無監委空窗期。立法院今召開監察院院長、副院長及監察委員人事同意權公聽會。與會學者對於監院存廢應經過修憲，也有學者認為，既然民進黨長年主張廢除監察院，現在監委空缺時，就是很好的時機。前監委仉桂美則表示，監察院能否發揮監察功能才是問題，而非成為「有牙齒卻不用牙齒」的機關。

輔大法律學院助理教授姚孟昌說，監察院可以廢除，但監察權斷不可廢，且應交由獨立機關執掌，若欲廢除監察院，除了透過修憲外，別無他法，而凍結人事或刪減預算等方法，他認為不僅無法達成廢除監察院的目的，反而違反憲政機關間分立制衡原則，若要廢監院應在修憲委員會討論，因此不該把公聽會當過場，在完成審查前，立委不宜對人選有成見。

前監委仉桂美表示，對這次監委提名名單續任7人不以為然，續任應有明確條件，且提名名單年齡結構過於老化，27位提名人中有15人年滿65歲以上，任滿時多數將超過70歲，監察委員經常需要實地調查，年齡配置仍應兼顧執行需求。

仉桂美也說，提名名單政治色彩過於鮮明，包括促轉會、不當黨產處理委員會前專任委員都獲提名，與監察委員應超越黨派、監督政府的角色不符；她強調，監察院真正的問題不是廢院與否，而是監察院發揮監察功能，而非成為「有牙齒卻不用牙齒」的機關。

北大公行系教授劉嘉薇說，立法院與監察院部分職權重疊，為讓五院之間權責更加清楚，廢除監察院是值得考慮的方向，而民進黨長年主張廢除監察院，現在監委空缺時，就是很好的時機，卻還提出人選；至於針對此次名單，她說總統若在提名監委人選前，可先諮詢藍白兩黨多數的聲音，相信這次審查、投票表決會更加順利。

律師黃帝穎表示，他個人主張廢除監察院，但須經修憲程序才會合憲，如台北市長蔣萬安所說要「否決全部監委人選、凍結監察院運作」，將使監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度也遭破壞，明顯是違憲也抵觸大法官釋字第632號解釋。

真理大學法律系教授吳景欽說，要廢除監察院必須修憲，但門檻極高，立法院不修憲廢除，卻實質達成廢除監院目的，導致監察權空缺產生的職務空窗，應盡速檢討、處理；人權會和監察院脫鉤不用修憲就能解決，或許可利用這次機會，立法院現在就可以做。