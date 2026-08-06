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立院三讀兒少未來帳戶 是否上路？政院給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院日前三讀《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，立法院長韓國瑜（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影
立法院日前三讀《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，立法院長韓國瑜（右）敲槌通過。記者葉信菉／攝影

立法院日前三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，外界關注行政院是否來得及將相關經費納入2027年度中央政府總預算。行政院發言人李慧芝6日表示，行政院已依人口對策新戰略編列明年度相關預算，將依既定政策推動；至於是否副署立法院三讀法案，行政院目前尚未收到咨文，後續將在憲法架構下採取相應憲政手段。

立法院7月三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，規定政府為兒少開立未來帳戶，並納入成長津貼制度。其中，0至6歲每年撥付6萬元至成長津貼專戶；7至18歲每年撥付3萬元至成長津貼專戶、3萬元至未來帳戶。民眾黨團預估，法案上路首年政府支出約2,162億元。

李慧芝表示，行政院目前尚未收到立法院送交的三讀咨文，未來將持續依憲法架構行使憲法賦予的權利。她指出，提出施政方針及編列中央政府總預算均屬行政院法定職權，行政院今年5月已提出「台灣人口對策新戰略」，參考國際經驗並完成財政評估，據此編列明年度相關預算。

她表示，人口對策新戰略共規劃18項家庭支持措施，涵蓋生育、養育及教育三大面向，建構從出生到成年的完整支持體系，其中包括0至18歲兒少每人每月5,000元成長津貼。

針對外界質疑，116年度總預算已依行政院版本編列，是否代表不會副署在野黨提出的兒少成長及未來帳戶法案，李慧芝重申，行政院將持續採取相應憲政手段；人口對策新戰略是行政院依法提出的施政方針，年度預算也已依既定政策完成編列，未來將依規畫持續推動相關措施，今年下半年起將陸續上路，落實對家庭的支持。

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