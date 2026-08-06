批監院績效低、選擇性辦案 王育敏：陳菊曾喊當最後一任院長

立法院今天舉行「行使監察院院長、副院長及監察委員同意權案」全院委員會公聽會，國民黨、民眾黨立委批評第六屆監察院績效下滑、政治色彩濃厚，質疑賴清德總統過去主張廢除監察院，如今卻提名新任監委，立場前後不一。國民黨立委王育敏表示，前監察院長陳菊曾喊要當最後一任監察院長，如今賴總統人選提好提滿，民進黨自相矛盾。

王育敏指出，民進黨過去在野時高喊「廢除監察院」，包括2014年4月23日時任台南市議員的賴清德總統，因為不進議會遭到監察院彈劾，賴總統當時高喊「監察院早該廢了」；誰知擔任總統後不但沒廢，還把人選提好提滿，請問民眾該相信哪個賴總統？

王育敏說，比較第五、六屆監察院功能，第六屆彈劾案件數下降18.2％，糾正案下降7.6％，調查報告量下降18.7％，格派調查下降15.73%。藍白黨團去年向監察院陳情彈劾行政院院長卓榮泰，因卓未依法編列立院三讀通過的「軍人待遇條例」、「警察人事條例」，且不副署「財劃法」等案。然而監察院近日卻回函「不予立案調查」，不敢打老虎的監察院還有必要成立、浪費民脂民膏？監察院115年度編列了12.54億元，監委卻不敢負擔起彈劾、糾正、糾舉功能。

王育敏表示，第六屆監察院有眾多亂象，包括：一、前總統蔡英文任命政治色彩強烈的陳菊擔任院長，過去提名監察院長都希望是社會德高望重、政治中立的人選，但第六屆卻提名陳菊。二、監察院功能若如此重要，院長可以請假超過一年？總統也不做任何處理，沒有任命新的院長，坐實監察院可有可無，難以說服國人。

王育敏續指，三、政府提名監委人選充斥綠友友，有退任官員、與民進黨政府關係好的社運人士等。第6屆監委針對超思蛋進口雞蛋等重大弊件避重就輕、高高舉起輕輕放下，監察院功能不彰，無存在必要。

國民黨立委翁曉玲表示，在全社會對監察院一片撻伐時，立法院卻召開公聽會，這是非常諷刺也無奈的事。她是五權憲法的支持者，五權分立與制衡的憲政制度本身沒有問題，監察院被詬病並非出在監察院本身，而是在執行職務的人，無法發揮監督效能。

翁曉玲指出，監察院當前運作有四大憲政弊病：一、選擇性辦案，調查、彈劾選擇性。投入相對微小的行政，政務官發生重大案件卻不聞不問，例如近期調查蘿蔔糕裡沒有蘿蔔，對毒油案卻不聞不問；二、內部紀律失靈，監察委員濫用行政資源。前秘書長李俊俋、多位監委爆發濫用公務車問題，處分最重卻只有道歉；三、辦案績效嚴重退化。監察院每年收受上萬件人民陳情案，派查率僅2.3％，且過度仰賴委託調查；四、監察權存廢的行政困境。國家人權委員會成立後，每年提出上億元預算，但監察院在處理案子本就涉及人權問題，不必再成立一個組織。

民眾黨立委王安祥指出，監察院效能與資源不成比例，監察制度無法實質發揮效用。監察院存廢與否在很多年前就有討論，很多在野黨以及執政黨委員當年也都倡議廢除。他指出，115年第六屆監察委員6年內提出的監察報告有1千多案，比起前一屆少300案；盡管監察院秘書長黃適卓稱是因「部分委員兼任人權委員會委員」，但現行把監察院和人權委員會互相掛鉤，無法符合國際巴黎原則對於人權機關應該要獨立的想法。

王安祥說，監察院每年編列預算超過10億元，但所提出的機關違法樣態報告，對政府機構卻沒有任何影響；另針對政治性較高的案件，監察院的立場跟大眾信任度背離，例如：超思雞蛋案、疫苗採購案等，結果就是提出對集團的糾正報告，對上位者的決策者很少有糾舉或彈劾。