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盧秀燕挑戰2028「不會讓大家失望」？鄭照新唱耶誕歌：時間到就知答案

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新昨接受網路節目專訪表示，關於台中市長盧秀燕是否選總統，時間到了就會知道答案，隨後唱起耶誕歌，似乎在暗指盧卸任市長的12月25日。聯合報系資料照
台中市副市長鄭照新昨接受網路節目專訪表示，關於台中市長盧秀燕是否選總統，時間到了就會知道答案，隨後唱起耶誕歌，似乎在暗指盧卸任市長的12月25日。聯合報系資料照

台中市長盧秀燕的任期還剩4個多月，今年12月25日即將卸任，外界關心她的下一步是否挑戰2028總統大選。台中市副市長鄭照新先前曾承諾「盧不會讓大家失望」，昨天接受媒體專訪表示，時間到了大家就會知道答案，並唱起耶誕歌。

鄭照新昨（5）日上風傳媒節目「下班瀚你聊」，接受媒體人黃暐瀚專訪。談到台北市長蔣萬安拋出的倒閣議題，鄭解釋，技術上來說倒閣在憲政門檻並不容易，且倒閣後國會是否改選，也不是藍白能夠決定，賴清德總統過去擔任台南市長時，曾有多日不進議會的紀錄，不一定會按照制度走。

鄭照新指出，所謂的「2026倒閣」，實際上是要透過今年底地方大選，讓民進黨慘敗，表達人民對執政團隊的不滿；這樣的路徑早有先例，2014年國民黨慘敗、2022年民進黨慘敗，時任行政院長江宜樺、蘇貞昌都下台，現在把今年底選舉也定義成全民倒閣，若賴總統堅持不換閣揆，2028就可能付出代價。

說起2028，黃暐瀚好奇，今年底選舉結束後盧秀燕是否就要宣布選總統？鄭照新是否會離開中市府繼續追隨盧？鄭表示，請大家再給他們一點時間，時間到了就會知道答案，隨後唱起耶誕歌「Jingle bell, jingle bell, jingle all the way」。

鄭照新表示，現在才8月，今年最重要的戰場仍是2026地方選舉，盧秀燕說「有6才有8」，2026取得好成績，大家對政黨輪替的期待才會趨於積極樂觀；現在人民對執政黨有怒氣，但也很氣餒，好像執政黨擺爛人民也沒有辦法。2026選舉的結果，對於執政黨能否反省會有關鍵意義。

至於為何盧秀燕對於「要不要選總統」如此保守，鄭照新解釋，2026年的舞台要留給年底要選舉的人，這些人乘載的是最直接的民意反饋，所以千萬不能喧賓奪主；這也代表藍營的地方執政團隊有合作的信心，比如這次食安事件，就展現出比大罷免時更有效率的合作模式。

盧秀燕 鄭照新 時間

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