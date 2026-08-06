不副署藍白未來帳戶條例？ 政院：尚未收到咨文 將採相應憲政手段

立法院會日前三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院發言人李慧芝今日在院會後記者會說，尚未收到三讀咨文，會持續採取相應憲政手段；她說，提出施政方針和編列中央總預算是行政院法定職權，5月時亦提出台灣人口對策新戰略，會按既定政策規畫持續推動。

立法院所通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，每年支出約2162億元，與政院規劃的兒少成長津貼1851億元，兩者相差311億元之多，傳出政院擬以不副署，或副署公布後聲請釋憲但不執行，目前將以行政院版本作為方向，編入明年度中央政府總預算。

李慧芝指出，行政院目前沒有收到立法院三讀咨文，未來會持續在憲法架構下行使憲法權力。她說，提出施政方針和編列中央政府總預算，都是行政院法定職權，行政院也在今年五月提出台灣人口對策新戰略，參考國際經驗、經過審慎財政評估，共規畫18項家庭支持措施，涵蓋生育、養育跟教育三大面向，規劃建構從出生到成長、成年的完整的支持體系，其中包括0到18歲兒少每人每月5000元的成長津貼。

李慧芝表示，行政院會按照既定政策規畫持續推動各項措施，今年下半年起將陸續實施，落實對國人家庭的支持。