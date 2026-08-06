在野刪凍公視10.2億預算 卓揆盼文化部持續爭取

立法院審查115年度中央政府總預算，公視捐贈經費遭提案刪減及凍結共10.2億元，引發關注。行政院長卓榮泰指出，請文化部持續向國會說明預算內容，爭取支持台灣文化環境持續發展，提升台灣文化內容的創新能量、國際競爭力及文化影響力，讓世界可以持續看見台灣。

文化部今日赴行政院報告「打造國家文化內容力：影視產業推動做法與成果」。卓榮泰指出，文化部長期投入影視產業發展，成果值得肯定。公共媒體是國家文化韌性與影視產業發展重要基礎建設，不僅是民主社會重要公共領域，也是文化內容創新、人才培育及國際傳播重要平台。

卓榮泰表示，公視作為影視基礎建設及國家文化戰略關鍵角色，承擔商業市場較難提供之公共服務與文化使命的公共任務；在保障我國不同族群媒體近用權的部分，也提供包括台語、客語等多元語言服務，並透過「小公視」製播多元優質兒少內容，厚植文化根基，值得大力推廣。

卓榮泰說，國家文化內容的發展有賴長期投入與持續累積，非一蹴可幾。請文化部持續偕同相關部會、公共媒體、文策院及民間產業深化公私協力，帶動更多民間投資投入影視及文化內容產業，完善文化內容產業生態。

在年度預算的部分，卓榮泰指出，民間文化界人士紛紛發言，希望維護藝文團體的發展環境，請文化部持續向國會說明預算內容，爭取支持台灣文化環境持續發展，提升台灣文化內容的創新能量、國際競爭力及文化影響力，讓世界可以持續看見台灣。

文化部指出，相較於國際公共媒體，如英國BBC一年營運規模有相當於約2000億元經費、日本NHK約1400億，台灣公視只有維持26年的法定預算9億元。

文化部表示，公視始終堅定守護公共媒體最重要的公共使命，「國家文化內容需要持續投入資源，不能中斷，更不是ㄧ蹴可幾」，未來將持續充實台灣影視產業及公廣集團各項資源，健全文化內容產業生態系永續發展。