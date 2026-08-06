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賴總統批盧秀燕食安破口 作家曝「包衰劇本早已訂」：地方要背鍋扛罪

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照

賴清德總統昨以民進黨主席身分到台中舉行行動中常會，批台中市長盧秀燕施政滿意度不理想，並指台中是非洲豬瘟、食安破口。對此，作家「漂浪島嶼」指出，總統始終忘記中央在邊境防線失敗才是「第一破口」，第一破口查不出永不究責，地方政府「第二破口沒查到卻要全面扛責」，「包衰角色劇本早已訂」。

盧秀燕昨反批，賴總統近一個月都沒再談及食安議題，到台中談選舉才「難得出門」，盼總統關心、管好食安，否則民眾會覺得全民選出的賴總統好像這個對民生議題不聞不問。

漂浪島嶼在臉書以主題標籤「總統所言有失_台中只算第二破口」發文表示，總統始終忘記，邊境防線失敗，才是事件的第一破口，如果非洲豬瘟沒有入台，就不會進到廚餘開始傳布，如果進口黃豆嚴查苯駢芘超標，就不會進入工廠無良製造。

漂浪島嶼抨擊，至今非洲豬瘟案根本查不出破口，政府從沒公布病毒循什麼破口入台？致癌油案也是事件爆發後，檢驗出進口黃豆已經超標，邊境事先無查驗，也無法律攔阻，就讓超標黃豆進口入廠生產，然後爆發毒油風波。

漂浪島嶼認為，第二防線的地方政府，當然有廠區稽查之責，出了問題難逃責任，但是第一防線的中央政府，擔負邊境查驗之責，防線破口也是難脫其過。從豬瘟到毒油都是邊境失防開始引爆，地方也算第二破口，扛了第一破口的鍋，甚至第二破口，幫第一破口收爛攤，該是心生感激，總算有個背鍋扛罪的無怨無尤！

漂浪島嶼指出，非洲豬瘟案闖禍豬農法辦，失職地方官員下台，但是邊境防線破口責任，中央官員至今無人承擔，如同第一破口查不出永不究責，第二破口沒查到全面扛責。現今致癌毒油案件，循著豬瘟模式，邊境不防堵，通報無義務，反正就是第二破口要扛責，包衰角色劇本已訂。

民進黨行動中常會昨首發場在台中舉行，黨主席賴清德（前排左五）指，台中竟是食安問題的破口。記者蔡晉宇／攝影
民進黨行動中常會昨首發場在台中舉行，黨主席賴清德（前排左五）指，台中竟是食安問題的破口。記者蔡晉宇／攝影

盧秀燕 食安 賴總統

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