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民眾黨桃園隊交通政見 罰鍰專款專用優先改善交通

中央社／ 台北6日電

台灣民眾黨桃園市議員參選人組成「民眾黨桃園隊」，與黨籍立委洪毓祥今天召開交通政策記者會，主張分配給市府約新台幣20億元的交通違規罰鍰收入，專款專用，全數優先運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸。

洪毓祥在「交通罰鍰回饋交通」記者會指出，依桃園市政府資料，2025年桃園交通罰鍰收入達新台幣29.4億元，依規定其中75%、約20億元分配給桃園市政府。這20億若能建立專款專用制度，將可有效改善道路安全、提升公共運輸品質，落實「交通罰鍰回饋交通」理念，打造真正的人本宜居15分鐘生活圈。

洪毓祥表示，交通罰單不應只是增加政府收入，更應回饋交通建設。如推動人行道改善、增設YouBike站點、新式候車亭與智慧站牌、提升公車司機待遇，並建立交通改革會議等公民參與制度。

學童交通部分，民眾黨桃園隊指出，去年桃園市0至12歲兒童交通死傷高達1275人，全市141所學校通學廊道，仍有50所尚未完成改善，應加速完成。同時提高人行道普及率，並借鏡韓國推動降低車速、改善路口設計、擴大行人空間等成功經驗，打造真正安全的校園交通環境，讓孩子安心上學。

公共運輸方面，民眾黨桃園隊認為，公共自行車是串連捷運、公車與社區的重要最後一哩，但桃園目前僅有685處YouBike站點，落後其他5都。主張應以4年新增600站為目標，並加速建設自行車道，尤其配合2030年捷運綠線通車，在各車站周邊建立完整自行車路網，提升公共運輸可及性。

公車方面，民眾黨桃園隊指出，目前桃園仍有超過6成公車站沒有新式候車亭或智慧站牌，公車駕駛更有145人的人力缺口，導致班次不足、脫班嚴重。交通罰鍰應優先投入改善候車環境、加速建置智慧站牌、鼓勵企業認養候車亭，並提高公車駕駛待遇、改善勞動條件，同時擴充桃小巴路線，串連社區與重大交通建設，落實處處有公車。

民眾黨 桃園 政見

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