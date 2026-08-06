快訊

Google又砍！Gmail神功能2027年起停止支援

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聽新聞
0:00 / 0:00

政院修災防法 納堰塞湖海嘯災害、公務機關設災防長

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖曾造成重大危害。聯合報系資料照
馬太鞍溪堰塞湖曾造成重大危害。聯合報系資料照

行政院會今日通過「災害防救法」部分條文修正草案，將海嘯堰塞湖納入法定災害類型，另增訂公務機關應設置災防長，明定各級政府及公共事業應置專職人員執行災害防救工作，鄉鎮市區、山地原住民區公所應設防災協作中心，亦明定得運用一般替代役協助第一線救災。

去年丹娜絲颱風、樺加沙颱風及花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖為台灣帶來嚴重災害，內政部指出，修法盼打破過往各部會防救災業務散見於各個計畫，較缺乏具體執行力的困境。

此次修正共有三項重點，首先是專業導向，草案增列海嘯及堰塞湖為災害類型，明定中央災害防救業務主管機關分別為內政部及農業部；增訂中央災害防救會報指定中央機關擬訂「機關別」災害防救計畫，各級災害應變中心應採功能分組運作，達垂直整合與橫向協調的ESF溝通機制。

為因應大規模、跨區域災害，草案增訂廣域防救災據點的整備與應變規定，未來將由地方政府規畫適當據點，必須具備獨立備援水電、不斷聯通訊、72小時黃金後勤及包容性空間射擊。

第二為專人負責，草案增訂公務機關應設置災防長，由副首長或具管理、監督層級兼任，負責推動及監督各該機關災害防救相關業務；地方層級，草案增訂地方災害防救辦公室由災防長擔任主任，明定各級政府及公共事業應置專職人員執行災害防救工作。

鄉鎮方面，草案增訂鄉鎮市區、山地原住民區公所應設防災協作中心，主任由公所主任秘書或秘書層級以上兼任，公所災防長督導及推動協作中心運作，協助民眾疏散撤離、物資發放及避難收容處所開設與運作。

為確保人力運用，草案增訂各級政府得運用一般替代役協助災害防救工作及防災協作中心相關業務；截至7月16日，分配至鄉鎮市區公所的一般替代役人數為742人，內政部盼未來能達到全國368個公所，每處能有20至50人。

第三是專職防災，現行負責推動重大災害防救業務為行政院中央災害防救委員會及災害防救辦公室，草案改由行政院指定專責機關辦理，加速統籌應變及關鍵決策，另刪除鄉鎮市區、山地原住民區公所得兼職執行災害防救工作的規定，讓地方災防辦公室專職化。

傳出專責機關可能由災防辦、國土辦合併，或一樣由幕僚單位處理，內政部次長馬士元說，災害防救工作分為事前預防、應變到復原重建，時間相當漫長，專責機關的定位和組成會由行政院組織法等其他法律訂定，不會在災防法中規定。

馬士元說，災防法修法會以應變作為為出發點，預防、復原重建也有各自的專業單位，未來會衡平這個部分，再去設定機關職責和職掌。

現行負責推動重大災害防救業務為行政院中央災害防救委員會及災害防救辦公室，修法改由行政院指定專責機關辦理。圖／行政院提供
現行負責推動重大災害防救業務為行政院中央災害防救委員會及災害防救辦公室，修法改由行政院指定專責機關辦理。圖／行政院提供

災防法修法後，公務機關將設災防長。圖／行政院提供
災防法修法後，公務機關將設災防長。圖／行政院提供

災害 堰塞湖 海嘯

延伸閱讀

校事會議小案大辦、濫訴爭議 人本籲設地方第三方機制執行調查

無人機助蒐證辦案⋯民航局：政府機關專案同意 無須逐案申請

立委提案修法防堵陸資借名購地 陸委會：避免國安戰略防禦漏洞

熊本強震將滿一周…震災擬列激甚災害 高市早苗：推利用飯店二次避難

相關新聞

提高警消月退、軍人加薪未入明年總預算 張惇涵：最晚10月跟立院溝通

朝野曾為行政院拒編軍警消加薪預算互槓，藍白當時要求行政院於今年度中央政府總預算付委後半年內，提出「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」修正案及相關軍公教保障措施，但明年度中央政府總預算仍未編入相關預算。行政院秘書長張惇涵說，行政院會依照朝野協商決議，最晚在10月跟立法院溝通。

批陸委會評論中出入境新規 張雅屏：愚民宣傳換不到真正的和平

中國大陸日前公布「國務院關於出境入境管理的規定」，陸委會主委邱垂正指，大陸民眾無法來台就學、觀光，都是受到陸方嚴格出入境管制所致。國民黨大陸事務部主任張雅屏質疑，這究竟是失憶，還是明知事實卻刻意隱瞞？陸生不能來、陸客進不來，台灣政府難道毫無責任？

在野刪凍公視10.2億預算 卓揆盼文化部持續爭取

立法院審查115年度中央政府總預算，公視捐贈經費遭提案刪減及凍結共10.2億元，引發關注。行政院長卓榮泰指出，請文化部持續向國會說明預算內容，爭取支持台灣文化環境持續發展，提升台灣文化內容的創新能量、國際競爭力及文化影響力，讓世界可以持續看見台灣。

賴總統批盧秀燕食安破口 作家曝「包衰劇本早已訂」：地方要背鍋扛罪

賴清德總統昨以民進黨主席身分到台中舉行行動中常會，批台中市長盧秀燕施政滿意度不理想，並指台中是非洲豬瘟、食安破口。對此，作家「漂浪島嶼」指出，總統始終忘記中央在邊境防線失敗才是「第一破口」，第一破口查不出永不究責，地方政府「第二破口沒查到卻要全面扛責」，「包衰角色劇本早已訂」。

政院修災防法 納堰塞湖海嘯災害、公務機關設災防長

行政院會今日通過「災害防救法」部分條文修正草案，將海嘯及堰塞湖納入法定災害類型，另增訂公務機關應設置災防長，明定各級政府及公共事業應置專職人員執行災害防救工作，鄉鎮市區、山地原住民區公所應設防災協作中心，亦明定得運用一般替代役協助第一線救災。

響應張善政15分鐘生活圈構想 民眾黨桃園隊倡交通罰鍰專款專用

針對民眾黨立法院黨團提出交通罰鍰公投案，民眾黨桃園市議員參選人今天提出五大政策方向，包括優先推動人行道改善、增設YouBike站點、增設新式候車亭與智慧站牌、提升公車司機待遇，還有建立交通改革會議等公民參與制度，希望打造真正的人本移居「15分鐘生活圈」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。