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卓榮泰：維護台灣文化環境發展 持續爭取預算

中央社／ 台北6日電

文化預算是否遭刪凍引發關注，行政院長卓榮泰今天說，文化部長期投入文化發展，成果值得肯定，民間文化人士紛紛發言希望維護藝文團體發展環境，請文化部持續向立法院說明相關預算內容，爭取台灣文化環境的持續發展。

文化部今天在行政院會報告「打造國家文化內容力：影視產業推動做法與成果」。

行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會轉述，卓榮泰院會表示，文化部積極建構健全影視音產業生態環境，將台灣在地故事文化、多元性、民主自由價值、創新活力向國際輸出，也培育影視人才、扶植優質內容創作，讓相關優質內容走向國際。

卓榮泰說，文化部持續以多元類型輔導金與補助計畫，支持故事開發與電影、劇集、動畫、兒少節目等產製、行銷，建立原生文化內容接軌國際的重要基礎，近5年，累積支持共607部影視作品產製。

他說，另依據文創法，將以台灣內容為核心發展的影視產業納入「國家戰略產業」，投資計畫規模逾新台幣40億元；截至今年第1季，「國發基金加強投資文創產業」方案也導引民間投資高達184.04億元；另外，近5年共有123部國際合作作品。

他表示，文化部長期投入文化發展，成果值得肯定，而公共媒體是國家文化韌性、影視產業發展的重要基礎建設，不只是民主社會重要公共領域，也是文化內容創新人才培育的平台。

卓榮泰強調，公視做為影視基礎建設、國家文化戰略關鍵角色，承擔商業市場難以提供的商業服務，文化使命的關鍵任務；保障不同媒體近用權部分，提供台語客語等多元語言服務，另外小公視製播多元優質兒少內容、厚實文化根基等都值得大力推廣。

他說，國家文化內容有賴長期投入與累積，請文化部協同其他部會、民間產業等，帶動更多投資投入影視文化產業內容。

對於文化部年度預算部分，卓榮泰說，民間文化人士紛紛發言希望維護藝文團體發展環境，請文化部持續向立法院說明預算內容，爭取台灣文化環境的持續發展、提升台灣文化內容創新能量與國際競爭力，讓世界持續看見台灣。

卓榮泰 預算 文化

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