響應張善政15分鐘生活圈構想 民眾黨桃園隊倡交通罰鍰專款專用

針對民眾黨立法院黨團提出交通罰鍰公投案，民眾黨桃園市議員參選人今天提出五大政策方向，包括優先推動人行道改善、增設YouBike站點、增設新式候車亭與智慧站牌、提升公車司機待遇，還有建立交通改革會議等公民參與制度，希望打造真正的人本移居「15分鐘生活圈」。

民眾黨立法院黨團今天舉行「交通罰鍰回饋交通」政策記者會，民眾黨立委洪毓祥指出，根據桃園市交通事件裁決處資料，去年交通罰鍰收入高達29.4億元，其中約有20億元可以分配給桃園市政府，如果能夠建立專款專用制度，將會有效改善道路安全、提升公共運輸品質。

洪毓祥說，交通罰單不應該只是增加政府收入，而是要回饋交通建設、真正改善市民生活，桃園市長張善政去年提出「15分鐘城市」構想，民眾黨主張優先推動人行道改善、增設YouBike站點、增設新式候車亭與智慧站牌、提升公車司機待遇，並且建立交通改革會議等公民參與制度。

桃園市議員參選人徐千晴表示，桃園市政府近年推動多項大型建設，但是留下交通黑暗期過長、交通壅塞及預算暴增等問題，自己支持張善政持續推動「15分鐘生活圈」，民眾黨桃園隊提出4大主張，包括交通罰鍰投入道路安全及公共運輸、提升公共運輸市占率、縮短重大工程交通黑暗期，還有加速施工路段行人設施改善。

桃園市議員參選人周曉芸指出，去年桃園市0至12歲兒童交通死傷高達1275人，全市141所學校通學廊道仍有50所尚未完成改善，顯示校園周邊安全仍有努力空間，她主張加速完成通學廊道建設、提高人行道普及率，並且借鏡南韓推動降低車速、改善路口設計及擴大行人空間等成功經驗。

桃園市議員參選人林晏良說，公共自行車是串聯捷運、公車與社區的重要最後一哩，然而桃園市目前僅有685處YouBike站點，「不僅落後其他五都，甚至比台南市還少」，自己主張每年新增站點提高至150站以上，同時配合桃園捷運綠線通車，建立完整的自行車路網。

桃園市議員參選人吳正吉則說，桃園市有超過六成公車站位，沒有新式候車亭或智慧站牌，公車駕駛更有145人的人力缺口，他主張交通罰鍰應該優先投入改善候車環境、加速建置智慧站牌，仿效基隆市做法鼓勵企業認養候車亭，並且提高公車駕駛待遇、改善勞動條件。

洪毓祥表示，政治最終都要回到人民每天的生活，民眾黨桃園隊提出多項交通政見，希望交通罰鍰能夠真正做到「取之於交通、用之於交通」，也讓每一張罰單都能轉化為更安全的道路、更完善的公共運輸與更友善的人本環境，共同打造真正以人為本的「15分鐘生活圈」。