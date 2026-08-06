快訊

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

男男相愛的烏托邦！日本「BL」風潮到底是什麼？

中聯油下架會議紀錄「C專家」說話了 訂20%是製造問題非解決問題

聽新聞
0:00 / 0:00

立院監委人事同意權案公聽會 學者關注監院存廢

中央社／ 台北6日電

立法院今天舉行監委人事同意權案公聽會，學者表示，若否決全部監委人選、凍結監院運作，明顯是違憲手段，須經修憲廢除監院才合憲；另有學者說，若不修憲廢除，卻實質達成廢除目的，監察權空缺產生的職務空窗，應儘速檢討。

現任監察委員任期已在7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於8月1日就職。總統賴清德6月提名前台灣人權促進會長陳永興擔任監察院長、現任監委王榮璋為副院長，另提名台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw等人擔任監委。

立法院全院委員會今天舉行「行使監察院院長、副院長及監察委員同意權案」公聽會。

輔大法律學院助理教授姚孟昌說，立法院不是橡皮圖章，不需對總統提名人選照單全收，但也不該在審查前就表達完全支持或否決立場。遺憾的是，在野黨已明確表示對這次提名人選將全數不同意，他認為不該把公聽會當過場，在完成審查前，立委不宜對人選有成見。

律師黃帝穎表示，他個人主張廢除監察院，但須經修憲程序才會合憲，若如台北市長蔣萬安所說要「否決全部監委人選、凍結監察院運作」，將使監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度也遭破壞，明顯是違憲手段，更抵觸大法官釋字第632號解釋。

前監察委員仉桂美說，27位被提名人中，15位是65歲以上、70歲以上更有5位，年齡偏高。監委應獨立超然行使職權，但被提名人中有曾任促轉會專任委員、現任黨產會專任委員，政治色彩過於強烈，顯然不宜。專長為社福、法律背景的就有13位，壓縮其他專業背景人選。

真理大學法律系教授吳景欽表示，要廢除監察院必須修憲，但門檻極高，立法院可能不修憲廢除，卻實質達成廢除目的，監察權空缺產生的職務空窗，應儘速檢討、處理；人權會則能和監察院脫鉤，這不用修憲就能解決，或許可利用這次機會，立法院現在就可以做。

文化大學政治系兼任講座教授楊泰順指出，美國國會行使同意權時，常有上百個民間團體提供意見，在立法院進入審查過程時，是否可設立專門信箱或網頁，徵詢各界對人選意見，而不是像今天只有7位學者專家提供意見，因為外界意見可能有很多，只是沒有管道表達。

台北大學公共行政系教授劉嘉薇表示，如果總統在提名監委人選前，可先諮詢藍白兩黨多數的聲音，相信這次審查、投票表決會更加順利，這份名單沒有傾聽社會各界的意見與聲音。民進黨長年主張廢除監察院，現在監委空缺時，就是很好的時機，但卻還提出人選。

監委 監院 合憲

延伸閱讀

新監委人事60歲以上破八成 學者質疑高齡化：工作比立委輕鬆？

台師大女足隊抽血案 監察院點名教育部還沒完成通盤查處

校事會議修法退回重訂 教團肯定籲廢除校事會議

藍白聯手 校事會議辦法退回修正

相關新聞

提高警消月退、軍人加薪未入明年總預算 張惇涵：最晚10月跟立院溝通

朝野曾為行政院拒編軍警消加薪預算互槓，藍白當時要求行政院於今年度中央政府總預算付委後半年內，提出「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」修正案及相關軍公教保障措施，但明年度中央政府總預算仍未編入相關預算。行政院秘書長張惇涵說，行政院會依照朝野協商決議，最晚在10月跟立法院溝通。

批陸委會評論中出入境新規 張雅屏：愚民宣傳換不到真正的和平

中國大陸日前公布「國務院關於出境入境管理的規定」，陸委會主委邱垂正指，大陸民眾無法來台就學、觀光，都是受到陸方嚴格出入境管制所致。國民黨大陸事務部主任張雅屏質疑，這究竟是失憶，還是明知事實卻刻意隱瞞？陸生不能來、陸客進不來，台灣政府難道毫無責任？

賴總統批盧秀燕食安破口 作家曝「包衰劇本早已訂」：地方要背鍋扛罪

賴清德總統昨以民進黨主席身分到台中舉行行動中常會，批台中市長盧秀燕施政滿意度不理想，並指台中是非洲豬瘟、食安破口。對此，作家「漂浪島嶼」指出，總統始終忘記中央在邊境防線失敗才是「第一破口」，第一破口查不出永不究責，地方政府「第二破口沒查到卻要全面扛責」，「包衰角色劇本早已訂」。

政院修災防法 納堰塞湖海嘯災害、公務機關設災防長

行政院會今日通過「災害防救法」部分條文修正草案，將海嘯及堰塞湖納入法定災害類型，另增訂公務機關應設置災防長，明定各級政府及公共事業應置專職人員執行災害防救工作，鄉鎮市區、山地原住民區公所應設防災協作中心，亦明定得運用一般替代役協助第一線救災。

響應張善政15分鐘生活圈構想 民眾黨桃園隊倡交通罰鍰專款專用

針對民眾黨立法院黨團提出交通罰鍰公投案，民眾黨桃園市議員參選人今天提出五大政策方向，包括優先推動人行道改善、增設YouBike站點、增設新式候車亭與智慧站牌、提升公車司機待遇，還有建立交通改革會議等公民參與制度，希望打造真正的人本移居「15分鐘生活圈」。

新監委人事60歲以上破八成 學者質疑高齡化：工作比立委輕鬆？

立法院今天舉行第7屆監察院人事同意權案公聽會，文化大學政治系兼任講座教授楊泰順表示，本次被提名人選年齡皆較「高齡化」，他質疑，難道監委的工作會比立法委員輕鬆嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。