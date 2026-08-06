立院監委人事同意權案公聽會 學者關注監院存廢

立法院今天舉行監委人事同意權案公聽會，學者表示，若否決全部監委人選、凍結監院運作，明顯是違憲手段，須經修憲廢除監院才合憲；另有學者說，若不修憲廢除，卻實質達成廢除目的，監察權空缺產生的職務空窗，應儘速檢討。

現任監察委員任期已在7月31日屆滿，依規定，新任監察委員應於8月1日就職。總統賴清德6月提名前台灣人權促進會長陳永興擔任監察院長、現任監委王榮璋為副院長，另提名台灣基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw等人擔任監委。

立法院全院委員會今天舉行「行使監察院院長、副院長及監察委員同意權案」公聽會。

輔大法律學院助理教授姚孟昌說，立法院不是橡皮圖章，不需對總統提名人選照單全收，但也不該在審查前就表達完全支持或否決立場。遺憾的是，在野黨已明確表示對這次提名人選將全數不同意，他認為不該把公聽會當過場，在完成審查前，立委不宜對人選有成見。

律師黃帝穎表示，他個人主張廢除監察院，但須經修憲程序才會合憲，若如台北市長蔣萬安所說要「否決全部監委人選、凍結監察院運作」，將使監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度也遭破壞，明顯是違憲手段，更抵觸大法官釋字第632號解釋。

前監察委員仉桂美說，27位被提名人中，15位是65歲以上、70歲以上更有5位，年齡偏高。監委應獨立超然行使職權，但被提名人中有曾任促轉會專任委員、現任黨產會專任委員，政治色彩過於強烈，顯然不宜。專長為社福、法律背景的就有13位，壓縮其他專業背景人選。

真理大學法律系教授吳景欽表示，要廢除監察院必須修憲，但門檻極高，立法院可能不修憲廢除，卻實質達成廢除目的，監察權空缺產生的職務空窗，應儘速檢討、處理；人權會則能和監察院脫鉤，這不用修憲就能解決，或許可利用這次機會，立法院現在就可以做。

文化大學政治系兼任講座教授楊泰順指出，美國國會行使同意權時，常有上百個民間團體提供意見，在立法院進入審查過程時，是否可設立專門信箱或網頁，徵詢各界對人選意見，而不是像今天只有7位學者專家提供意見，因為外界意見可能有很多，只是沒有管道表達。

台北大學公共行政系教授劉嘉薇表示，如果總統在提名監委人選前，可先諮詢藍白兩黨多數的聲音，相信這次審查、投票表決會更加順利，這份名單沒有傾聽社會各界的意見與聲音。民進黨長年主張廢除監察院，現在監委空缺時，就是很好的時機，但卻還提出人選。