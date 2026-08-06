新監委人事60歲以上破八成 學者質疑高齡化：工作比立委輕鬆？

立法院今天舉行第7屆監察院人事同意權案公聽會，文化大學政治系兼任講座教授楊泰順表示，本次被提名人選年齡皆較「高齡化」，他質疑，難道監委的工作會比立法委員輕鬆嗎？

立法院今天舉行「行使監察院院長、副院長及監察委員同意權案」全院委員會公聽會，由各黨團依比例推薦學者專家出席；11日上午進行監察院長被提名人陳永興、副院長被提名人王榮璋審查會，9月29日院會進行同意權案投票。

民進黨立法院黨團推薦的律師黃帝穎表示，他個人支持廢除考試院與監察院、回歸三權分立，但這必須經由正式修憲程序辦理才符合憲法規定。在完成修憲廢除前，考監機關仍須維持運作；立法院依法審查監察院人事同意權案，正是履行憲法忠誠義務，他期盼立委切勿採取違憲的全盤否決方式。

針對國家人權委員會，國民黨立法院黨團推薦的真理大學法律系教授吳景欽質疑，人權會的獨立性與實質功能。他指出，原本期盼人權會是強調「個案救濟」，例如在司法體系外發起冤案救濟，但目前人權會並無此項職權。即便人權會接獲大量陳情案、且每月幾乎產出一份報告，但缺乏實質救濟權限，這樣的報告真的有實質意義嗎？

吳景欽呼籲立委在審查被提名人應提出以下問題，監院未來存廢的立場為何？監察院是否具備不可替代的功能？若監院繼續存在或轉型，人權會的核心定位是什麼？監委自身的自我期許為何？未來無論是實質廢除或修憲廢除，過渡期若出現權責真空或運作混亂，立法層面該如何解決與銜接？

楊泰順質疑，被提名人謝政達與廖婉汝在總統咨文曝光後才表示婉謝提名，但在提供給他們的資料中，卻附上兩位的自傳。楊指出，若總統府事前未徵詢兩人意願，公聽會與會者怎會收到自傳？若自傳確實由本人提供，就表示同意接受提名。他說，此舉恐讓總統府陷於偽造文書之嫌，對總統的聲望與誠信造成傷害，呼籲執政黨應從中記取教訓。

另外，楊泰順指出，本次被提名人中，60至69歲占63%、70歲以上占18.5%，最年輕者亦達57歲；相比之下，立委在60至69歲僅占15%、70歲以上僅占6%。他質疑，難道監委的工作會比立委輕鬆嗎？

楊泰順說，在廢除監察院之前，立法院應建立調查功能。美國憲法雖未明文規定國會調查權，但國會透過「藐視國會罪」有強大的調查實權，若立法院能嚴格執行蔑視國會罪，懲處作證不實、扭曲或怠慢的官員，自然能發揮調查權，屆時監察院的存廢便更具討論基礎。