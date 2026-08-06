影／賴清德批台中食安破口 廖偉翔：把盧秀燕當2028對手？

賴清德總統昨以民進黨主席身分到台中開行動中常會，批台中市長盧秀燕施政，並指台中是非洲豬瘟、食安破口。對此，國民黨立委廖偉翔今重砲賴總統，台灣在賴總統的執政之下，國政完全卡住，並指賴越用力攻擊盧，越顯得把盧當2028競爭對手。

廖偉翔反擊，賴總統如果這麼關心台中，應該先看看台中市民用選票打出的成績。越用力攻擊盧秀燕市長，越顯得賴總統把盧秀燕市長當成是2028年的競爭對手。

廖偉翔指出，賴總統批評台中是食安的破口，相信許多人民都無法認同這樣的言論。每一次面對重大食安事件，台中市政府都是站在第一線積極稽查、追查流向、主動公布資訊，就是希望把對國人的健康危害可以降到最低。反觀中央政府到現在為止，沒有辦法為人民來負責。

廖偉翔認為，盧秀燕帶領的市府團隊，這幾年在交通建設、招商投資、社會福利、教育環境都有相當亮眼的成績。盧秀燕治理台中的經驗和成果，值得全民檢驗盧秀燕是否是可以承擔責任、帶領國家前進的領導者。

廖偉翔批評，反倒是台灣在賴總統的執政之下，國政完全卡住。食安五環破功、Bug重重，台積電變美積電、大罷免32比0，也看不到有其他實質的成績。請賴總統和民進黨為了全國的人民民生，趕快順起來。