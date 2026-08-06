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接見斯洛伐克前外長 林佳龍：讓外交成果為人民創造福祉

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍5日於外交部接見斯洛伐克前外交部長柯爾喬克（Ivan Korčok），雙方就外交理念及國際合作深入交換意見。林佳龍表示，柯爾喬克擁有超過30年的外交經驗，雙方對外交工作有許多相近的看法，他也指出，外交的成果最終應回到人民，也讓彼此的夥伴關係更加穩固。

林佳龍轉述，柯爾喬克指出，面對快速變動的世界，傳統外交模式必須改變。在人工智慧時代，資訊取得愈加快速，外交工作不能只停留在蒐集資訊、撰寫報告，更重要的是思考「外交究竟能為人民創造多少福祉？」他也表示，外交交流經常激盪出新的想法，卻往往缺乏後續行動，因此應透過國際合作帶動投資、創造就業，讓人民共享外交成果。

林佳龍表示，柯爾喬克的理念與他不謀而合，這也是外交部積極推動「總合外交」與「榮邦計畫」的重要原因。他表示，「如果價值是愛情，經濟就是麵包。」外交既要有愛情，也要有麵包，缺一不可，外交不能停留在會議室、宴會廳或辦公桌上的一張張電報，而是要將理念轉化為具體行動，讓人民與友邦都能共享外交成果。

林佳龍指出，台灣相信民主與自由是繁榮的基礎，也將持續與包括斯洛伐克在內的中東歐國家，在半導體、人工智慧及電動車等領域尋找合作機會，讓良好的外交關係轉化為產業發展、投資及就業機會，讓彼此共同受益。

「外交的成果，最終一定要回到人民，這也是我們的目標。」林佳龍最後表示，外交若能改善人民生活、創造幸福，人民就會更加支持，夥伴關係也將因共同價值與共同利益而更加穩固。

斯洛伐克 林佳龍 外交

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