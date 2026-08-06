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賴清德批盧秀燕滿意度只贏彰化 盧子弟兵：平時卡建設、選前才抹黑

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
盧秀燕的子弟兵、國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學今天說，「比民調，賴清德輸盧秀燕一大截，完全是自取其辱！」。圖／吳宗學提供
盧秀燕的子弟兵、國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學今天說，「比民調，賴清德輸盧秀燕一大截，完全是自取其辱！」。圖／吳宗學提供

民進黨行動中常會昨在台中舉行，身兼黨主席的賴清德總統替市長參選人何欣純大造勢，並諷刺台中市長盧秀燕近年施政滿意度不甚理想，不僅和高雄市長陳其邁沒得比，也比雲林縣長、苗栗縣長、南投縣長評比都差，只勉強贏過彰化縣長而已，鼓吹台中「再搖擺一次」。對此，盧的子弟兵、國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學今天說，「比民調，賴清德輸盧秀燕一大截，完全是自取其辱！」

吳宗學昨天曾赴民進黨舉辦移動中常會的場外抗議執政黨處理食安不力，他說，民進黨中央平時卡台中建設，選前才來抹黑，他昨天會衝到現場向賴清德抗議，就是要揭穿執政黨「食安丟一旁，選舉擺中間」的真面目。他質疑，台中的重大建設動輒遭卡關，捷運藍線中央審查拖延多年、台中國際會展中心二期由地方自籌龐大預算，中央補助卻斤斤計較，這些都是誰主意？

他說，盧秀燕市長近年在各家民調滿意度始終維持在65%以上，最高甚至突破7成，並多次蟬聯五星首長。反觀賴清德總統，2024年5月就職時聲望即不到6成，隨後持續下滑，更曾出現「雪崩式下跌」，贊同度跌至近3成的歷史新低，不贊同度則飆升至過半數的新高點。

據新國會智庫於2025年7月委託艾普羅公司針對台中市民進行民調，60.6%市民不認同大罷免；賴清德總統施政滿意度僅39.3%、不滿意度高達49.9%，而台中市長盧秀燕滿意度則達65.8%，真不知道賴清德怎麼有臉提到民調？

吳宗學說，台中過去確實被視為「搖擺州」，更有「縣市合併後無人連任」的魔咒，但唯有盧秀燕市長憑藉民意認證的政績，於2022年以27萬票差距打破歷史魔咒、高票連任，創下台中民主選舉史上的最高勝票差，靠的就是「不搞對立、專心市政」。他呼籲賴清德主席不要再來台中拖累何欣純，台中人不需要挑起仇恨的政治口號。

盧秀燕 子弟兵 彰化

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