民進黨：藍白拖垮總預算審查 立法院恐創下史上最荒謬紀錄

民進黨發言人林楚茵今天表示，行政院已將明年度中央政府總預算案編竣，並將依法於8月底送交立院審議，如今已進入8月，今年度總預算仍卡在立法院，已創下史上最荒謬的預算審查紀錄；此外，近期公視預算刪凍爭議更引發逾10萬人連署，也讓更多人看清藍白立委拖延審查、亂刪亂凍預算的離譜行徑。

林楚茵指出，藍白兩黨過去審查總預算亂象頻傳，多次出現超刪預算、刪到負數等荒謬情形。光是一部總預算都能審得亂七八糟，若今年度總預算遲遲未能通過，導致新、舊兩部預算同時審議，以藍白過去的審議表現，預算審查勢必更加混亂，也將進一步影響國家施政與人民權益。

林楚茵說，藍白提案大幅刪凍公視相關預算合計超過10億元，引發許多文化工作者對此表達憂心，多名公視製作人因此發起連署，短時間內已獲多名藝人及超過10萬民眾響應。面對各界提出的專業意見，藍白卻始終以傲慢態度回應，更有國民黨立委指控連署是情緒勒索，無視超過10萬民眾的訴求，更讓台灣影視及藝文產業發展面臨更大的不確定性。

林楚茵表示，監督預算是立法院的職責，但拖延審查、惡意杯葛、無差別刪減絕非負責任的監督，國民黨、民眾黨若持續以政治算計凌駕國家利益，不僅將刷新立法院最差紀錄，且最終承擔代價的仍是全國人民。