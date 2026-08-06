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批陸委會評論中出入境新規 張雅屏：愚民宣傳換不到真正的和平

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，可以批評大陸制度，也必須提醒赴陸風險；但不能一邊鎖上台灣的大門，一邊指著對岸質問「為什麼人不來？」圖／取自張雅屏臉書
國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，可以批評大陸制度，也必須提醒赴陸風險；但不能一邊鎖上台灣的大門，一邊指著對岸質問「為什麼人不來？」圖／取自張雅屏臉書

中國大陸日前公布「國務院關於出境入境管理的規定」，陸委會主委邱垂正指，大陸民眾無法來台就學、觀光，都是受到陸方嚴格出入境管制所致。國民黨大陸事務部主任張雅屏質疑，這究竟是失憶，還是明知事實卻刻意隱瞞？陸生不能來、陸客進不來，台灣政府難道毫無責任？

張雅屏指出，大陸民眾要來台，從來不是只要陸方同意就能成行。他們除了需要陸方核發「大通證」，還必須取得台灣方面核發的「入台證」。今天兩岸人員往來受阻，明明是兩端都有行政關卡；民進黨政府卻把台灣這一端的鐵門藏起來，假裝自己手上沒有鑰匙，再把全部責任推給對岸。

張雅屏表示，這些年，民進黨政府持續限縮陸客、陸生及兩岸各項交流。即使陸方曾表達恢復部分旅遊與交流的意願，陸委會仍不斷搬出「對等」、「風險評估」及「小兩會溝通」等理由拖延、設障。如今邱垂正倒果為因，把交流中斷全部說成陸方單方面造成，彷彿台灣從來沒有拒發入台證，也沒有設下任何政策限制。

他批評，這已不是普通的失憶，而是刻意割裂事實、選擇性提供資訊，把人民當成不懂制度、不會查證、只能被政治口號牽著走的愚民。更荒謬的是，邱垂正一方面承認這部新規，是把出入境管理「明文化」，另方面又把「明文化」直接解讀成「高度任意」。

張雅屏說，如果條文增加行政裁量，當然可以具體指出；例如詢問電子資料，以及涉及國安或刑事偵查時得不告知限制理由，確實都值得關注與警戒。但依法評論，必須對照條文；政治批判，也不能移花接木。

張雅屏指出，這部新規共有十九條，適用於一般出境入境管理，並不是專門針對赴台觀光或就學所制定。大陸自2019年起暫停自由行簽注、2020年起暫停陸生赴台，與一部2026年9月15日才開始施行的規定，時間上根本不可能構成直接因果。

張雅屏質疑，陸委會硬把多年以前的交流中斷，扣到一部尚未施行的新規頭上。這不是專業判斷，而是利用人民不熟悉兩岸法規，故意混淆時間、制度與因果，製造「所有問題都是大陸造成」的單一印象。這套操作，民進黨早已駕輕就熟：先封鎖交流，再嫁禍對岸；先製造障礙，再指控別人不肯開放；先累積敵意，再把緊張局勢當作抗中仇中的政治燃料。

張雅屏認為，真正負責任的兩岸政策，應該把雙方限制攤在陽光下，陸方有哪些關卡，台灣設置了哪些障礙；哪些可以立即鬆綁，哪些需要協商處理。陸委會的職責，本來應該是減少障礙、恢復溝通、協助人民，而不是每天選擇性剪裁事實、放大恐懼、堆疊惡意。

張雅屏說，兩岸交流被阻斷，受害的是台灣的學校、旅宿、餐飲、交通及觀光產業；失去的是兩岸青年相互理解、人民彼此往來的機會。人民承擔經濟損失與戰爭風險，民進黨卻企圖收割「抗中保台」的選票。可以批評大陸制度，也必須提醒赴陸風險；但不能一邊鎖上台灣的大門，一邊指著對岸質問「為什麼人不來？」

張雅屏表示，仇中抗中不能讓台灣更安全，愚民宣傳也換不到真正的和平。當陸委會只剩下卸責、恐嚇、扭曲與貼標籤，它就不再是解決兩岸問題的機關，而成了製造兩岸問題的機器。陸委會要的究竟是交流與和平，還是製造分歧與切割選票？答案，已經寫在它一次又一次的惡意之中。

張雅屏 陸委會 和平

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