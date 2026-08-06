巴紐宣布關閉台灣駐處 專家：預示擴大對中經貿合作

（中央社巴布亞紐幾內亞首都莫士比港6日綜合外電報導）專家接受「自由亞洲電台」（RFA）訪問時指出，巴布亞紐幾內亞宣布關閉台灣駐莫士比港（PortMoresby）貿易辦事處，從外交角度來看令人費解，但此舉顯示巴紐未來將進一步擴大與中國的經貿合作關係。

巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）上月發表聲明宣布，「台北經濟辦事處」（Chinese TaipeiEconomics Office）即日起停止運作並正式關閉，理由是巴紐將「堅定不移地遵守、尊重並維護巴布亞紐幾內亞的一中政策」。

位於莫士比港的智庫「巴布亞紐幾內亞國家事務研究所」（PNG Institute of National Affairs）執行董事巴克（Paul Barker）表示，這項決定令人困惑。

他說：「人們確實會疑惑，為何要在這個時候採取這項行動。」他指出，巴紐一向強調「廣交朋友、不樹敵」，並與太平洋夥伴及東協（ASEAN）國家共同走自己的區域發展道路。

巴克表示，巴紐去年才與澳洲簽署共同防禦條約，並與中國、印尼及美國等區域夥伴維持國防合作。

他說，巴紐在獨立後不久即承認一中政策，但多年來仍持續與台灣維持貿易、投資、文化等交流，「這完全合理，畢竟中國與台灣也持續有經貿往來，雙方經濟在許多層面仍高度連結」。

報導指出，巴紐的一中政策與美國政府採行的「一中政策」不同。巴紐直接承認北京對台灣的主張，美國僅「認知」（acknowledge）北京的立場，並未對台灣主權採取正式立場。兩國政策都認可中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，但實務上仍保留與台灣發展非官方關係的空間，世界許多國家均採取類似做法。

然而，根據特卡琴科聲明，巴紐與台灣的非官方關係也將劃下句點。對此，台灣外交部強烈抗議巴紐關閉辦事處，並表示辦事處將「維持正常運作」。

在巴紐片面宣布關閉辦事處後，台灣對自巴紐進口液化天然氣（LNG）展開檢討，決定暫停現貨採購。隨後，北京宣布將增加向巴紐採購液化天然氣。

華府智庫「同盟未來倡議」（Alliance FuturesInitiative）研究副主任波克（Jonah Bock）指出，台灣的反應符合過去一貫做法，即對降低與台灣官方關係的國家採取反制措施。

波克說：「對台灣而言，即使是非正式關係也十分重要，但也必須釋出訊號，讓外界知道這類行動不會毫無代價。」他指出，台灣此舉不只是向巴紐示警，也是向所有與台灣維持關係的國家傳遞訊息。

他認為，巴紐關閉「台北經濟辦事處」只是中國持續壓縮台灣國際空間的部分行動。目前太平洋島國中僅剩帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯承認台灣，短期內看不出有轉向北京的跡象。但中國的目標不只是爭取外交承認，更希望全面消除台灣剩餘的國際活動空間。

波克表示，中國外交官持續遊說區域內其他國家切斷與台灣的關係。「只要兩岸尚未統一，中國就不會罷手，將積極採取任何能縮減台灣國際空間的行動，因為其『民族復興』理念建立在完成統一之上。」

巴克則稱，這項決定影響的不只是天然氣出口或雙邊貿易。台巴之間長期維持教育及文化交流，包括獎學金、交換計畫、農業發展合作，以及台灣對巴紐投資。

巴克表示，台灣原住民族與巴紐及太平洋島民族之間具有深厚歷史淵源，南島民族約6000年前自台灣向外擴散，南島語系的起源亦可追溯至台灣。他說，基於這層文化連結，巴紐仍應設法維持與台灣一定程度的交流，而這並不必然損害與北京間的關係。

但波克認為，現實仍是「經濟利益優先」，雖然台灣取消採購合約，短期內不利巴紐經濟，但從時間點來看，巴紐顯然已提前安排好與中國擴大經貿合作。

波克指出，「這項舉措是為了取悅中國，目標就是爭取龐大的中國資金」，並稱巴紐總理馬拉普（JamesMarape）4月訪問中國，洽談擴大雙邊貿易與投資；5月兩國簽署經濟合作架構協議；7月雙方在廣州「巴紐－中國商業論壇暨貿易博覽會」舉行高層會談。

他說：「在關閉台北辦事處的前幾個月，中國與巴紐已為更大規模的經濟合作鋪路。關閉辦事處，就是巴紐為了確保中國兌現承諾所付出的代價。」