影／賴清德稱台中食安破口...蔣萬安點疑竇：神隱1個月出來就卸責

賴清德總統昨以黨主席身分到台中辦行動中常會，重批台中市長盧秀燕施政僅贏過彰化縣長，還指台中是非洲豬瘟、食安破口。北市長蔣萬安今天重砲賴總統，表示賴神隱了一個多月後，一出來講話就是「推卸責任」。

「賴清德總統召開國安會議了沒？請問中央政府有人負起責任了嗎？」蔣萬安也點出，到現在毒油案政府還是講不清楚、甚至持續爆發這麼多令人疑竇地方，包括現在收押你口中無惡不赦的中聯油脂總經理，參與訂20%標準的關鍵會議；且身為國營事業的台糖，你發現毒油超標在5月份的時候，竟然不需要通報；這個政府各部會還出來幫忙辯解，這個是非常離譜、荒謬的事情。

蔣萬安今天上午赴災害應變中心聽取防颱應變，對於賴清德稱台中是食安破口，蔣萬安重批，2014年，當時的賴清德市長對於食安事件要求別人的標準都非常高，認為「食安即國安」，總統要召開國安會議，中央政府不要卸責。但是賴清德總統神隱了一個多月之後，一出來講話就是推卸責任，請問賴清德總統召開國安會議了沒？請問中央政府有人負起責任了嗎？

媒體追問，這次20%下架標準？蔣萬安說，所以現在看到，不管是一個多月持續的爆發出中聯油脂的總經理，現在收押，參與衛福部7月4號的關鍵會議；國營事業台糖早在5月份就知道毒油超標的事情，竟然不需要通報。這個政府處理毒油事件，人民已經失去信任，也無法接受。

蔣說，所以他說過，賴清德在2014年時任市長，發生頂新案的時候，他要求別人的標準非常非常高，還稱「總統要召開國安會議，食安即是國安，中央政府不要卸責」。但今天賴一出來講話就是推卸責任，推給地方政府。

蔣萬安說，這件事情，民眾要的只是一個很清楚、是不是完整的告訴大家，清楚交代發生的原因，但現在這個政府還是講不清楚，及持續爆發出這麼多令人疑竇的地方，所以人民看在眼裡，無法接受，也對這個政府一個多月處理毒油事件、對食安議題的處理是完全失去信任。