藍批食安辦引導毒油20％下架標準 張惇涵：是由專家會議討論決定

中聯案最初致癌油使用比率20％以下產品不必下架，引發在野質疑，衛福部食藥署昨日公布7月4日會議紀錄，國民黨立委質疑，行政院食安辦主任許輔會中引導方向，政院也被認為是此決策的關鍵。行政院秘書長張惇涵說，20%的決定是依專家會議討論，食安辦出席是本於權責。

根據食藥署公布的會議紀錄，與會專家及政府代表中，6人對此發表意見，包括政府代表許輔等5人都不贊成第二層受影響產品預防性下架，僅1位專家提出憂心，單純以油品原料20%使用比率作為回收基準，未考量不同產品攝取量差異，恐引發其他爭議；根據專家建議，食藥署長姜至剛在結論時做出裁示。

國民黨立委徐巧芯指出，國人很在乎的「20%的下架標準」到底怎麼來的？食安辦公室的許輔主任一開始就已經引導方向，並不是要全面下架，而是給出一個數值建議，在數值以下的可以不用下架。

張惇涵今日上午赴立法院繼續研商「中華民國115年度中央政府總預算案」前接受媒體聯訪。

張惇涵回顧，6月30日中聯油脂通報後，7月1日衛福部偕台中市政府稽查，起初第一層下架原因，是因為2017年問題油品下架分階層相關原則，若要擴大下架就須經過專家會議，就既有規範進行討論；因此7月4日食藥署召開專家會議，會議也做成結論，就20%的原則進行下架。

張惇涵表示，7月7日，石崇良基於消費者和第一線執法人員辨識不易的問題，進一步宣布全面下架，7月9日行政院會，當時中聯問題油已經不只單一批號，行政院宣布全面預防性下架。

他強調，20%的決定是依據專家會議的討論，食安辦出席是本於權責，會議紀錄也寫得一清二楚，大家也不要忽略，會議紀錄也提到，中聯不符合規範不能復工。