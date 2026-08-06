提高警消月退、軍人加薪未入明年總預算 張惇涵：最晚10月跟立院溝通

朝野曾為行政院拒編軍警消加薪預算互槓，藍白當時要求行政院於今年度中央政府總預算付委後半年內，提出「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」修正案及相關軍公教保障措施，但明年度中央政府總預算仍未編入相關預算。行政院秘書長張惇涵說，行政院會依照朝野協商決議，最晚在10月跟立法院溝通。

張惇涵今日上午赴立法院繼續研商「中華民國115年度中央政府總預算案」前接受媒體聯訪。針對在野黨提案刪除、凍結文化部相關預算逾11億元，其中包含公視，引發不少藝人聲援。張惇涵說，預算可以監督，文化不能被清算，超過10萬人連署支持公視預算，也有很多優秀演員、演藝人員、藝文界人士發聲支持。

他說，今天是朝野協商最後階段，接下來還有三讀程序，希望朝野立委想一想，文化沒有藍綠，更是一個國家的根，不要因為政治而刨了國家的根，請大家懸崖勒馬，三思而後行。

自由時報報導，即將在20日拍板的明年度中央政府總預算，仍未編入警消所得替代率調高至80%與軍人志願役加給3萬元的相關預算；知情人士指出，朝野協商內容並未要求一定照案編列預算，而行政院的檢討報告持續進行中，會在立法院要求的期限內，也就是10月15日前提出。

張惇涵說，這個問題剛好凸顯，明年度中央政府總預算已經籌編到最後階段，今年度中央政府總預算到現在還在審查；明年對軍公教的加薪，行政院已經宣布，從今年7月1號開始，主管加給加2000元，專業加給加2000元，明年公務員調薪4%，合計後，明年公務人員可以加薪5.88%到9.88%。

張惇涵稱，今年7月1號實施的部分，要等今年度中央政府總預算審查完畢，行政院會提追加預算，回溯至7月1號辦理。明年加薪部分，已經編入中央政府總預算。至於朝野協商當時所講的配套方案，行政院會依照朝野協商決議，最晚在10月跟立法院溝通。