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賴清德點名台中是食安破口 他舉一數據打臉...綠執政這縣市才是放牛班

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統昨在民進黨行動中常會上，批台中市食安破口。聯合報系資料照
賴清德總統昨在民進黨行動中常會上，批台中市食安破口。聯合報系資料照

身兼黨主席的賴清德總統昨到台中開行動中常會，點名台中是非洲豬瘟破口，也是食安破口」，並稱市長盧秀燕施政滿意在中部只勉強贏彰化縣。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安舉六都過去五年的食安查驗數反擊，台中都在前段班，反觀民進黨執政的台南才是放牛班。

「賴清德顛倒黑白 食安破口就是民進黨！」陳冠安說，國內食安風暴尚未平息，賴清德卻跑到台中替立委何欣純站台，還指稱「台中是食安破口」，呼籲台中市民支持何，讓台中「再搖擺一次」。欸，賴清德真的是滿腦子只有政治算計，全無民生憐憫，一開口就是造謠。

陳說，這次食安破口，清清楚楚，就是民進黨政府修法怠惰。賴清德上任以來，行政院從未提出任何食安法修法版本。甚至當台中市政府數次發函希望中央修法補破網，將通報責任改由第三方檢驗機構來承擔，避免不肖廠商隱匿食安資訊時，食藥署還認為現行法制無須更改。

陳冠安也問，現在說台糖沒有通報義務、食安危機都是中聯隱匿的民進黨，倘若當時聽台中市政府的建議修法，這次危機根本早在5月就會由實驗室通報苯駢芘超標，絕不會拖到7月才開始處理。正是賴清德政府修法懈怠，才讓國人吃了三個月的毒油。

陳也舉台中在六都裡的食安表現，從過去五年(2021-2025)的食品衛生查驗件數來看，都在前段班，反觀黃偉哲執政的台南，根本才是放牛班。以查驗成長幅度來說，同期台中增幅246%，台南不只沒成長，還衰退23%。台中查得多，更發揮嚇阻效果，讓食品衛生查驗不合格率呈下降趨勢。

陳說，反觀台南，由於查驗次數大幅下滑，讓不肖業者出現取巧心態，不合格率攀升。2021年0.21，2024年甚至飆升到0.75之高，漲幅近4倍。五年前，台中食品衛生查驗不合格率高於高雄台南，但五年後，加大力度，查驗件數增加2.46倍，不合格率減幅56%，更已然低於台南。

「賴清德不檢討中央失職，反而只想抹黑造謠，把責任推給地方，汙名化台中是食安破口？」陳冠安說，真正的食安破口，就是怠惰修法的民進黨，就是放任中聯參與20%蓋牌會議的行政院食安辦和衛福部！食安做不好就下台，那賴清德、卓榮泰、石崇良和黃偉哲，才最該下台。

食安 台中 賴清德

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