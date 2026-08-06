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嗆高薪卓揆不屑溝通總預算 翁曉玲：反制行政惡霸 讓他們沒餘錢幹壞事

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
媒體報導中共以低價補助、落地招待方式，拉攏台灣學生赴中交流，國民黨立委翁曉玲今天在立法院受訪時對此表示，這個沒有什麼統不統戰，陸委會、海基會也在搞統戰，民進黨、共產黨「哥倆好」，互相搞統戰和政治作戰。記者余承翰／攝影
媒體報導中共以低價補助、落地招待方式，拉攏台灣學生赴中交流，國民黨立委翁曉玲今天在立法院受訪時對此表示，這個沒有什麼統不統戰，陸委會、海基會也在搞統戰，民進黨、共產黨「哥倆好」，互相搞統戰和政治作戰。記者余承翰／攝影

行政院長卓榮泰昨表示，希望今日立法院第二輪審預算時能「懸崖勒馬」，大幅刪除宣傳費用非常不可取。對此，國民黨立委翁曉玲在臉書反批，行政院不屑溝通預算，刪除又何妨？卓榮泰坐領高薪、不幹正事，只會抬槓狡辯、對付在野黨，才是非常不可取。

翁曉玲指出，立法院長韓國瑜今日召開最後一輪預算案協商會，預計周五院會進行預算案表決，這兩天想必民進黨政府、黨團以及青鳥網軍，將會砲火猛攻提案刪凍預算的委員們，包含她在內。俗話說的好，「天不怕，地不怕，就怕口袋沒大洋」，這群行政惡霸最怕的就是沒錢用，所以反制他們最好的方式就是嚴審預算，抓緊他們的荷包，讓他們沒有多餘的錢幹壞事。

翁曉玲說，她要再次重申審查預算的原則：一、沒做事、沒做對事和做不好事的單位，經費刪掉；二、連續三年預算浮編，用不到的多餘經費，刪掉；三、年年超支，不守財政紀律的業務經費，減列。四、隱瞞公帑經費支出訊息，不具實揭露出國報告、經費運用情形者，經費刪減；五、未合理說明預算編列用途者，經費刪掉。

翁曉玲表示，這兩周有許多部會向她辦公室說明預算編列使用情形，只要是有合理說明經費需求，她都會重新考量刪減數額，或不刪經費改作成主決議，要求機關樽節公帑。例如：考試院、國安會、中研院、外交部、內政部、法務部、NCC、核安會、農業部等機關，都跟她辦公室充分溝通並完成預算案協調。但還是有盛氣凌人的機關，如行政院，根本不屑來溝通說明經費用途，既然如此，她更加毫無懸念，必刪行政院預算，「反正這些刪除數，對他們而言，無足輕重。」

翁曉玲 卓揆 總預算

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