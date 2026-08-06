饒慶鈴案 陸委會：不會單方面決定

台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參加海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。陸委會主委邱垂正昨上午一度表示，移民署認為這涉及相關違法，但還是會聽其他部會意見；昨晚，陸委會再向媒體說明，強調饒慶鈴案仍須經聯審會審議，不會由移民署單方面決定。

邱垂正昨列席立法院內政委員會，國民黨立委張智倫關切饒慶鈴案的處理狀況。邱表示，還在彙整其他相關單位意見，未做最後決定。

會後有媒體追問，陸委會當時已明定禁止各種形式出席，饒慶鈴以錄影方式參與海峽論壇，是否違反要求？邱垂正回應，移民署曾經處罰「錄影方式」的參與，但還是要綜合判斷，聽取移民署聯審會，最後以證據決定，「移民署是認為這涉及相關違法，但還是會聽其他部會意見」。

針對邱垂正提到的移民署意見，陸委會昨晚再向媒體澄清，這是指二○二一年移民署處理的相關案件，強調這次饒慶鈴案仍須綜合其他部會意見後才能決定，不會由移民署單方面決定。

另針對大陸國台辦日前上線的服務平台「台青e家」，邱垂正指該平台提供就學、就業媒合服務，涉違反兩岸關係條例多項規定，將協調相關部會下架或遮蔽網站。他並質疑，大陸青年失業率高，「失業率百分之卅的在幫失業百分之三的找工作」，批評平台只是對台宣傳，媒合成效難以查證。記者昨實測點閱該網站，已無法查看，經不同人測試，若人是在大陸，或是使用ＶＰＮ，才會出現網站頁面。

有關大陸國台辦昨批評內政部聲請解散中華統一促進黨（統促黨）是打壓政治異己、強化「綠色恐怖」，陸委會回批，強調內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制度運作，國台辦把這件事情政治化，完全是混淆視聽。