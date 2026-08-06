聽新聞
0:00 / 0:00

刪除浮編 藍白嚴審總預算瞄準食安

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋李人岳屈彥辰王小萌／台北報導

明年度中央政府總預算歲出高達三點六兆元，成長近六千億元，創歷史新高。由於近日中聯油脂苯駢芘超標案，引發社會不安，藍白立委昨天都表示，將嚴審明年度總預算，刪除浮編項目，將食安的破洞補起來，也揪出背後牛鬼蛇神。

國民黨立委李彥秀說，食安五環十年來投入新台幣五百億元預算，但顯然環環都是漏洞，食安處處破口。

她表示，明年度中央政府總預算歲出高達三點六兆元，在野立委一定嚴審預算，強力監督，務必將食安的破洞補起來，讓背後的牛鬼蛇神現形。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，三點六兆元的總預算規模，創下歷史新高，人民有權利要求政府講得清清楚楚；民眾黨團審預算的原則很簡單：真正照顧人民的預算，全力支持；浮編濫編、養綠媒、吃喝玩樂的預算，堅決刪除。

立法院正在審議今年度總預算，行政院長卓榮泰昨憂心道路安全及文化相關預算遭提案刪除，盼第二輪審查能懸崖勒馬，他更直言大刪宣傳費，非常不可取。由於行政院月底前將拍板明年度總預算，他喊話立法院，盡速完成審查今年度預算，別將新舊年度的預算擺在一起審。

針對今年度總預算，立法院長韓國瑜近日密集展開協商，第一輪意見整合已落幕，預計今天處理保留提案，目標明天於立法院會完成三讀。目前無共識的部分，包括通案刪除、無人機預算、公視預算、媒宣費等。

卓揆昨出席「馬路好行暨人本環境大專院校競賽」，提到有立委提案刪減道路安全事項預算，「希望第二輪能懸崖勒馬」，他也舉全國公共工程品質及道路施工查核的相關預算，遭提案刪除二千萬、占整體預算八成，盼立院以道路安全為念，合理恢復道安預算，這個費用刪不得。

行政院預計廿日通過明年度總預算案，卓榮泰說，這是一部不用舉債、達到債務平衡及降低債務餘額的預算，歲出總額達三點六兆元，歸功百工百業過去一年的努力，政府盼使經濟果實全民共享。

卓榮泰並喊話，希望立法院別將新舊年度的預算擺在一起審，應盡快審查今年度預算，明年度預算也應在法定期限內審理完畢，政府才能如期展開國家建設、照顧人民。

有關明年度國防預算可望突破一兆元，國防部長顧立雄說，會依敵情威脅、作戰需求及整體財政能力編列，以賴總統的ＧＤＰ占比百分之三為目標。

食安 藍白 總預算 卓榮泰

延伸閱讀

3.6兆！明年度總預算創新高 社福、國防雙破兆

明年度總預算將拍板 卓榮泰盼立院速審今年預算：不要新舊年度一起審

致癌油風暴再延燒…李彥秀：嚴審明年度3.6兆元總預算 揪牛鬼蛇神

影／今年中央政府總預算不舉債 卓揆喊話立法院速審通過

相關新聞

饒慶鈴案 陸委會：不會單方面決定

台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參加海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。陸委會主委邱垂正昨上午一度表示，移民署認為這涉及相關違法，但還是會聽其他部會意見；昨晚，陸委會再向媒體說明，強調饒慶鈴案仍須經聯審會審議，不會由移民署單方面決定。

白營揭徐佳青帶兒登東沙 監院開罰

僑委會委員長徐佳青近期捲入「假考察真觀光」爭議，民眾黨立法院黨團昨天再揭露，徐佳青擔任正、副委員長以來，五年花費個人旅費二三○○萬元，考察行程大幅灌水；此外，徐佳青為帶不符合資格的未成年兒子登東沙島另辦活動，涉違反利益迴避規定，要求立即下台。

刪除浮編 藍白嚴審總預算瞄準食安

明年度中央政府總預算歲出高達三點六兆元，成長近六千億元，創歷史新高。由於近日中聯油脂苯駢芘超標案，引發社會不安，藍白立委昨天都表示，將嚴審明年度總預算，刪除浮編項目，將食安的破洞補起來，也揪出背後牛鬼蛇神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。