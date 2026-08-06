刪除浮編 藍白嚴審總預算瞄準食安

明年度中央政府總預算歲出高達三點六兆元，成長近六千億元，創歷史新高。由於近日中聯油脂苯駢芘超標案，引發社會不安，藍白立委昨天都表示，將嚴審明年度總預算，刪除浮編項目，將食安的破洞補起來，也揪出背後牛鬼蛇神。

國民黨立委李彥秀說，食安五環十年來投入新台幣五百億元預算，但顯然環環都是漏洞，食安處處破口。

她表示，明年度中央政府總預算歲出高達三點六兆元，在野立委一定嚴審預算，強力監督，務必將食安的破洞補起來，讓背後的牛鬼蛇神現形。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，三點六兆元的總預算規模，創下歷史新高，人民有權利要求政府講得清清楚楚；民眾黨團審預算的原則很簡單：真正照顧人民的預算，全力支持；浮編濫編、養綠媒、吃喝玩樂的預算，堅決刪除。

立法院正在審議今年度總預算，行政院長卓榮泰昨憂心道路安全及文化相關預算遭提案刪除，盼第二輪審查能懸崖勒馬，他更直言大刪宣傳費，非常不可取。由於行政院月底前將拍板明年度總預算，他喊話立法院，盡速完成審查今年度預算，別將新舊年度的預算擺在一起審。

針對今年度總預算，立法院長韓國瑜近日密集展開協商，第一輪意見整合已落幕，預計今天處理保留提案，目標明天於立法院會完成三讀。目前無共識的部分，包括通案刪除、無人機預算、公視預算、媒宣費等。

卓揆昨出席「馬路好行暨人本環境大專院校競賽」，提到有立委提案刪減道路安全事項預算，「希望第二輪能懸崖勒馬」，他也舉全國公共工程品質及道路施工查核的相關預算，遭提案刪除二千萬、占整體預算八成，盼立院以道路安全為念，合理恢復道安預算，這個費用刪不得。

行政院預計廿日通過明年度總預算案，卓榮泰說，這是一部不用舉債、達到債務平衡及降低債務餘額的預算，歲出總額達三點六兆元，歸功百工百業過去一年的努力，政府盼使經濟果實全民共享。

卓榮泰並喊話，希望立法院別將新舊年度的預算擺在一起審，應盡快審查今年度預算，明年度預算也應在法定期限內審理完畢，政府才能如期展開國家建設、照顧人民。

有關明年度國防預算可望突破一兆元，國防部長顧立雄說，會依敵情威脅、作戰需求及整體財政能力編列，以賴總統的ＧＤＰ占比百分之三為目標。