衛福部專家會議記錄 陳宏達提3大問題該被批判

針對衛福部公布的會議紀錄，高檢署主任檢察官陳宏達質疑，該紀錄最大的問題，不是專家沒有提出改善意見，而是主管機關在真相尚未查清、責任尚未釐清之前，已經急著替污染找到原因、替產品劃出安全線，也替行政處理留下退路。

衛福部公布七月四日的專家會議紀錄，陳宏達看完後指出，衛福部公布這份會議紀錄最值得批判的，不只是中聯公司的品質管理疏失，而是主管機關在事實尚未完全釐清前，便急於建構「原料異常、製程正常、風險有限」的敘事。

他指出，該會議紀錄至少有有3大問題。其中，最嚴重的問題：原因尚未證實，卻先形成「問題出在黃豆原料」的共識；其次，中聯公司早在六月十六日即知檢驗超標，卻到六月卅日才通報，延遲責任未被追究；第三是外界最質疑的下架標準，以單一8.1 ppb檢測值推導20%下架門檻，既未完成正式風險評估，也欠缺明確法律授權，卻被用作實質行政標準。

陳宏達質疑，會議中多次將原因指向巴西黃豆水分偏高、乾燥程序不明及原料混雜，甚至在發言紀要第31點直接稱：「大家已有初步共識，問題出在黃豆原料。」但從紀錄看來，當時並沒有完成足以排除其他原因的科學驗證：

* 尚未全面檢測各批次黃豆、粗油、半成品及成品；

* 尚未排除正己烷、白土或其他製程材料帶入污染；

* 尚未完成各製程節點BaP濃度變化分析；

* 不同檢驗機構對同一檢體測得約4 ppb及8.1 ppb，差異接近一倍；

* 中聯公司自己也只是「合理懷疑」原料問題，而非已有確證。

陳宏達指出，連會議主席都要求補做全面檢驗，表示根本原因尚未查明，此時先宣示「問題出在原料」，容易形成先有結論、再找證據的確認偏誤，也可能將責任從製造管理、製程控制及政府監督，轉嫁給境外原料。

更值得注意的是，會議一方面認為製程「未失控」，另一方面又要求檢討脫臭溫度、真空度、時間、白土、活性碳及萃取溶劑。這本身已顯示：製程究竟有無缺陷，根本尚未確定。

此外，中聯公司早在6月16日即知檢驗超標，卻到6月30日才通報，延遲責任未被追究。陳宏達抨擊，整場會議沒有正面檢討這14日空窗，反而接受「雙重確認後自主通報」的企業敘事。這會導致非常危險的標準：只要業者聲稱仍在複驗，就可以延後通報。

陳宏達重砲轟，食安事件最怕的，不只是黑心產品，而是主管機關用一場尚未完成科學驗證的會議，把未明的真相說成共識，把便宜行政的計算說成風險科學，再把實質決策說成「尚非正式規範」