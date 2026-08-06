聽新聞
0:00 / 0:00

款宴自民黨青年局訪團 韓國瑜勉待人要圓、做事要方

中央社／ 台北5日電

立法院長韓國瑜今天款宴「日本自民黨青年局」海外研修團，與在場青年領袖分享個人從政經驗；他以「圓形」與「正方形」比喻「待人要圓、做事要方」的處世方箴，強調與人相處應圓融包容，處理事情應堅守原則、方正踏實。

立法院長韓國瑜今天中午在國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨立委洪孟楷、許宇甄、林思銘、王鴻薇、黃健豪，民進黨立委李坤城、郭昱晴，民眾黨立委許忠信、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人陪同下，款宴「日本自民黨青年局」海外研修團一行。

韓國瑜致詞時表示，台灣各界均高度關切日前熊本震災所造成的生命及財產損失，他謹代表中華民國立法院向罹難者表達哀悼，並祝福受災地區早日恢復正常生活。

韓國瑜指出，台灣經常面臨地震、颱風及豪雨等天然災害，去年花蓮發生地震及堰塞湖潰堤等災情時，日本各界積極表達關心與慰問。台日長年於彼此遭逢災難時相互扶持，患難見真情、情誼彌足珍貴，亦期盼雙方持續深化防災及相關領域的合作。

他表示，2025年台日雙方旅遊、求學等人員互訪高達824萬人次，去年台日雙邊貿易額達848億美元，今年上半年更較去年同期成長22%，未來發展可期；台日國會交流密切，本屆立法院已接待54個日本訪團，預期今年交流規模將持續擴大，充分展現雙方深厚而緊密的友好關係。

韓國瑜也與在場青年領袖分享他32歲擔任地方議員、35歲進入立法院的從政經驗，他以「圓形」與「正方形」比喻「待人要圓、做事要方」的處世方箴，強調與人相處應圓融包容，處理事情則應堅守原則、方正踏實，並祝福訪團在台期間交流順利，不僅收穫豐碩，也留下美好難忘回憶。

日本自民黨青年局長平沼正二郎表示，對於韓國瑜關切熊本地震災情，謹代表日方表達誠摯謝意，台日長期以來在遭遇天然災害時彼此關懷、相互支援，此一情誼已成為雙方深化合作的重要基礎。

平沼正二郎指出，此行深刻感受到台灣各界對日本的深厚情誼。面對當前日益複雜的國際局勢，日台更應攜手合作，持續深化彼此夥伴關係；人工智慧、半導體及無人機等產業，均是當前日本高度重視的發展領域，而台灣在相關領域具備優異技術與產業實力，未來合作前景可期。

韓國瑜 自民黨 青年

延伸閱讀

會見日本自民黨青年局訪團 鄭麗文：台日情誼持續傳承

接見麥考爾 韓國瑜：理念相近國應共護民主普世價值

吳志中訪馬約特成果豐碩 法參議員組團訪台深化合作

賴總統：台史兩國互惠互助 邦誼穩步向前

相關新聞

饒慶鈴案 陸委會：不會單方面決定

台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參加海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。陸委會主委邱垂正昨上午一度表示，移民署認為這涉及相關違法，但還是會聽其他部會意見；昨晚，陸委會再向媒體說明，強調饒慶鈴案仍須經聯審會審議，不會由移民署單方面決定。

白營揭徐佳青帶兒登東沙 監院開罰

僑委會委員長徐佳青近期捲入「假考察真觀光」爭議，民眾黨立法院黨團昨天再揭露，徐佳青擔任正、副委員長以來，五年花費個人旅費二三○○萬元，考察行程大幅灌水；此外，徐佳青為帶不符合資格的未成年兒子登東沙島另辦活動，涉違反利益迴避規定，要求立即下台。

刪除浮編 藍白嚴審總預算瞄準食安

明年度中央政府總預算歲出高達三點六兆元，成長近六千億元，創歷史新高。由於近日中聯油脂苯駢芘超標案，引發社會不安，藍白立委昨天都表示，將嚴審明年度總預算，刪除浮編項目，將食安的破洞補起來，也揪出背後牛鬼蛇神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。