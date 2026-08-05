接見麥考爾 韓國瑜：理念相近國應共護民主普世價值

立法院長韓國瑜今天接見美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾一行，他表示，誠摯感謝麥考爾的貢獻，為台美夥伴關係奠定重要基礎。面對快速變動的國際情勢，理念相近國家更應持續攜手合作，共同守護民主自由、人權法治等普世價值。

立法院長韓國瑜今天下午在國民黨立委陳永康、牛煦庭、徐巧芯、羅廷瑋，民進黨立委王定宇、陳冠廷、李坤城，以及民眾黨立委洪毓祥等人陪同下，於院長官邸接見美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）一行。

韓國瑜表示，麥考爾是台灣的堅定友人，多年來始終站在支持台灣的最前線，不僅積極推動多項友台法案、支持台灣有意義參與國際組織，更長期關注台灣安全與區域和平穩定，對深化台美關係貢獻卓著。

他指出，誠摯感謝麥考爾的貢獻，為台美夥伴關係奠定重要基礎；相信無論未來麥考爾身處任何崗位，都將持續是台灣最重要、最值得信賴的朋友。

韓國瑜表示，美國國會多年來不分黨派持續支持台灣，透過立法等具體行動協助台灣強化自我防衛能力，共同維護台海及印太地區和平穩定。立法院朝野於5月共同完成國防特別條例及特別預算審議，充分展現守護國家安全的共同決心。

他指出，目前立法院持續推動無人機相關法制作業，期待未來台美能在無人機、先進科技及供應鏈韌性等領域深化合作，共同打造更具韌性的民主供應鏈。

韓國瑜強調，面對快速變動的國際情勢，理念相近國家更應持續攜手合作，共同守護民主、自由、人權及法治等普世價值。立法院也將持續深化與美國國會的交流合作，推動台美夥伴關係不斷向前邁進，共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。

立法院指出，雙方另就台海安全情勢、台美經貿合作、全球地緣政治等議題交換意見，並一同享用韓國瑜特別準備的剉冰、叉燒酥等台灣在地特色點心。韓國瑜最後致贈生肖屬虎的麥考爾一只彩繪老虎圖樣的瓷盤留念，感謝其對台灣深厚的情誼。