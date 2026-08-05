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NCC空窗期手機藍牙進口受阻 洪孟楷籲提應急方案：政院怠惰勿轉嫁人民

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷。聯合報系資料照

國家通訊傳播委員會（NCC）自8月1日起進入無委員空窗期，NCC今表示，除個人自用特定數量與條件外，藍牙器材、4G及5G手機等各類射頻管制器材自海外進口，目前無法辦理。國民黨立委洪孟楷表示，行政院應提名卻行政怠惰與延宕提名，才造成無法在期滿前補足人選，但行政機關的怠惰不能轉嫁變成人民的困擾，應立即檢討應急方案解決當務之急，研擬短期通關解套機制。

洪孟楷指出，財政部關務署與NCC應立即協調，在通傳會委員尚未補齊前，針對非商業、低風險的自用或少量進口案件，研議以切結或實質授權行政裁量方式協助民眾通關，避免民眾權益受損。

洪孟楷說，無論是民眾自用購買手機、3C產品，或是企業正常進口設備，都是日常生活及商業活動的一環，這也是為何當初一直苦口婆心提醒行政院長應在期限內提名人選，但依然故我的態度導致現在面臨問題，也應預先建立配套機制，而不是等到制度停擺後，才向社會說「無法辦理」。

洪孟楷呼籲，行政院及NCC盡速提出合法且可行的因應措施，避免影響民眾權益及產業正常運作，也不要讓國家治理再度因為政府準備不足而失去人民信任。

洪孟楷 藍牙 NCC 手機

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國家通訊傳播委員會（NCC）自8月1日起進入無委員空窗期，NCC今表示，除個人自用特定數量與條件外，藍牙器材、4G及5G手機等各類射頻管制器材自海外進口，目前無法辦理。國民黨立委洪孟楷表示，行政院應提名卻行政怠惰與延宕提名，才造成無法在期滿前補足人選，但行政機關的怠惰不能轉嫁變成人民的困擾，應立即檢討應急方案解決當務之急，研擬短期通關解套機制。

NCC空窗期手機藍牙進口受阻 白營批卓榮泰拖延提名：應負最大責任

國家通訊傳播委員會（NCC）自8月1日起進入無委員空窗期，NCC今表示，除個人自用特定數量與條件外，藍牙器材、4G及5G手機等各類射頻管制器材自海外進口，目前無法辦理。民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，NCC無法組成委員會，行政院長卓榮泰要負最大責任。

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