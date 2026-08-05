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林佳龍午宴史瓦帝尼總理 盼加強各領域雙邊合作

中央社／ 台北5日電

史瓦帝尼王國總理戴羅素訪台出席凱達格蘭論壇，外交部長林佳龍今天午宴時表示，台灣自豪能成為史國最值得信賴的發展夥伴之一，雙方將持續在各領域加強合作；戴羅素則轉達史王問候，並期盼與台攜手達成史國國家發展目標。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍5日在台北賓館午宴歡迎史瓦帝尼王國總理戴羅素（RussellDlamini）一行訪台，並感謝史國長期堅定支持台史邦誼，持續在各個國際組織與多邊論壇為台灣發聲。

林佳龍致詞時表示，感謝戴羅素應邀出席第十屆凱達格蘭論壇，並再次感謝史國政府與人民於總統賴清德及林佳龍今年訪史期間所給予的熱情款待，充分展現兩國深厚情誼。

林佳龍強調，台灣非常自豪能成為史國最值得信賴的發展夥伴之一，未來台史雙方將持續在能源、公衛、人才培育與產業發展等領域加強合作，尤其在「台灣產業創新園區」（TIIP）的推動上，台灣將引進成功開發園區的寶貴經驗，全力協助史國促進經濟發展並創造更多就業機會。

戴羅素轉達史國國王恩史瓦帝三世（King MswatiIII）與史國人民的誠摯問候，並對賴總統昨天的接見及林佳龍在台史合作上展現的創新與活力表達敬佩與感謝。

戴羅素表示，史國具備安全、和平與舒適的投資環境，更是台灣邁向非洲廣大市場的最佳門戶，期盼與台灣繼續攜手，達成史國國家發展目標。

外交部說明，今天午宴賓客包括衛生福利部政務次長呂建德、台北醫學大學附設醫院院長施俊明、財團法人國際合作發展基金會秘書長黃玉霖，駐史瓦帝尼王國公使崔靜麟、史瓦帝尼王國駐台大使館臨時代辦迦瑪，及宏碁集團創辦人施振榮等商界人士出席，在史國投資綠能、製藥、紡織、金融產業等議題廣泛交換意見。

林佳龍 史瓦帝尼 總理

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