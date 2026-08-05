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林佳龍：續與理念相近夥伴合作 對抗中國跨境鎮壓
IPAC訪團來台出席凱達格蘭論壇，外交部長林佳龍接見時表示，台灣將持續與理念相近夥伴攜手合作，對抗中國非法跨國鎮壓；日本IPAC共同主席中谷元則說，「團促法」施壓全球異議人士並危及國際和平。
外交部今天發布新聞稿，林佳龍4日下午接見來台出席「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪問團一行3人。訪團成員包括日本IPAC共同主席、日本前防衛大臣中谷元、IPAC創辦人兼執行董事裴倫德（Luke dePulford）以及IPAC日本主任山尾志櫻里。
林佳龍表示，歡迎IPAC訪團來台出席今年凱達格蘭論壇，感謝IPAC在論壇開幕式重申強烈反對中國實施「民族團結進步促進法」，向民主台灣表達堅定支持；中國近年持續將法律作為政治工具，企圖藉由製造恐懼，形成寒蟬效應，迫使各國對中國的擴張行徑保持沈默。
林佳龍說，感謝IPAC於中國今年7月實施「民族團結進步促進法」後，第一時間串聯跨國國會力量公開譴責。台灣將持續與IPAC等理念相近夥伴攜手合作，對抗中國非法跨國鎮壓，強化全球安全與韌性。
中谷元表示，過去擔任日本防衛大臣期間即高度關注印太及第一島鏈安全，並積極推動日本與台灣、澳洲、菲律賓及印度等印太夥伴加強合作，共同因應中國擴張威脅。面對中國利用「民族團結進步促進法」施壓全球異議人士並危及國際和平，IPAC將持續與台灣合作，共同捍衛自由、民主及人權等普世價值。
中谷元提到，台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）對區域自由貿易與供應鏈韌性、至關重要，將持續堅定支持台灣參與CPTPP。
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