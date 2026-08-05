林佳龍：續與理念相近夥伴合作 對抗中國跨境鎮壓

前總統蔡英文昨天親自出馬，不僅整合綠營在台東的分裂危機，她還肯定國民黨籍台東縣長饒慶鈴施政，獲得藍營正面回應；相隔一天，民進黨在台中舉辦行動中常會，賴清德總統卻重批台中市長盧秀燕，再度分裂中央和地方關係、惡化朝野互鬥。同樣面對政治對手，一個伸出橄欖枝，一個揮舞狼牙棒；伊索寓言「北風與太陽」，正在台灣政壇真實上演。

2026-08-05 20:14