NCC空窗期手機藍牙進口受阻 白營批卓榮泰拖延提名：應負最大責任

國家通訊傳播委員會（NCC）自8月1日起進入無委員空窗期，NCC今表示，除個人自用特定數量與條件外，藍牙器材、4G及5G手機等各類射頻管制器材自海外進口，目前無法辦理。民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，NCC無法組成委員會，行政院長卓榮泰要負最大責任。

NCC先前剩3位委員任期於7月31日屆滿，行政院24日公布最新提名名單，尚待立法院審查。近日有民眾在日本購買音響寄回台灣，卻被告知NCC沒有委員可過證，NCC說明，除個人自用特定數量與條件外，藍牙器材、4G及5G手機等各類射頻管制器材自海外進口，須先向NCC辦理進口核准函，但因8月1日起無委員在任，目前無法辦理。

陳清龍表示，卓榮泰無視NCC組織法規定，未於委員卸任前3個月提名，直到卸任前7天才交出名單；除此之外，也違反「立法院職權行使法」明定人事同意權案交付審查日不得少於1個月的規定。他批評，卓榮泰惡意讓NCC鬧空城，事後再把責任推給國會，滿腦子只有政治鬥爭，完全沒把國家機關的正常運作放在心上。