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【重磅快評】蔡英文整合台東 賴清德分裂台灣

聯合報／ 主筆室
賴清德總統今天重批台中市長盧秀燕。圖／中央社
賴清德總統今天重批台中市長盧秀燕。圖／中央社

前總統蔡英文昨天親自出馬，不僅整合綠營在台東的分裂危機，她還肯定國民黨籍台東縣長饒慶鈴施政，獲得藍營正面回應；相隔一天，民進黨在台中舉辦行動中常會，賴清德總統卻重批台中市長盧秀燕，再度分裂中央和地方關係、惡化朝野互鬥。同樣面對政治對手，一個伸出橄欖枝，一個揮舞狼牙棒；伊索寓言「北風與太陽」，正在台灣政壇真實上演。

蔡英文才剛在台東上演整合戲碼，賴清德隨後在台中補上分裂大戲。一個在整合，一個在分裂；一個努力找回支持者，一個卻忙著把不同立場的人推得更遠。這樣的反差，連民進黨支持者都很難視而不見。

蔡英文8年完全執政，外界當然有許多批評，但不可否認，她始終知道總統最大責任是維持政治穩定，而不是天天尋找敵人和戰場，至少維持表面團結。

反觀朝小野大的賴清德上任以來不斷鬥爭，政治節奏愈來愈像競選，賴清德最稱職的角色，不像中華民國總統，更像全力拚選舉的民進黨主席。從團結十講到大罷免，賴總統高喊團結，卻不斷分裂台灣，一次又一次對不同意見者貼標籤，民進黨自己共諜抓不完，卻忙著在內部找敵人，原本應該凝聚社會共識的「桶箍」，反而成為引爆朝野衝突的「地雷」。

毒油風暴延燒至今，賴總統只在7月6日出面說重話，對於7月4日專家會議訂出離譜的「超過20％下架」規定，總統不僅照單全收，也不要求會議記錄公開透明。中央部會傲慢遲鈍，賴總統卻把矛頭對準地方政府，在野黨製作「油不得你」短片，警方馬上化身「東廠」查案。處理食安慢半拍、處理政敵卻急如風，難怪20萬民眾要上凱道怒吼。

賴清德的反應卻形同火上澆油，他抨擊，中部五縣市，盧秀燕的民調表現，勉勉強強贏過彰化縣長而已，台中一定要改變，最重要處方就是換市長。盧秀燕則反酸，賴總統已將近1個月都沒有就食安議題發表意見，他應該出面關心食安，否則民眾會覺得總統好像對民生議題不聞不問。

問題是，身為總統，他有聽見人民的不滿嗎？身為醫師，他在乎人民處於食安恐懼的環境嗎？難怪愈來愈多人感慨，蔡英文離開總統府後，反而比現任總統更像一位總統。真正的諷刺不是蔡英文做得有多好，而是賴清德把總統做成黨主席，把團結變成「一團心結」。

根據美麗島電子報最新國政民調顯示，賴總統不滿意度47.4％，高於滿意度44.7%，更有42.6%國人不信任賴總統施政，這份民調反映出執政警訊，要改變的恐怕不是台中。

整合與分裂，人民的選擇很清楚。套用賴總統的神邏輯：「台灣一定要改變，最重要的處方就是換總統。」

蔡英文 賴清德 台東

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