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揭徐佳青5年花2300萬出國、為兒登東沙額外辦活動 民眾黨轟下台負責

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行「佳青委員長千萬出國考察費 你我都有抖內 」記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團今舉行「佳青委員長千萬出國考察費 你我都有抖內 」記者會。圖／民眾黨團提供

民眾黨立法院黨團總召陳清龍、黨團主任陳智菡今天舉行記者會，揭露僑委會委員長徐佳青擔任正、副委員長以來，5年花費個人旅費2300萬元，考察行程卻大幅灌水；此外，徐佳青為帶不符合資格的未成年兒子登東沙島，額外舉辦活動，更害僑委會同仁遭監院調查、身心嚴重受創，應立刻下台負責。

陳清龍指出，徐佳青自2022年至今年共出國47次，在國外時間共有562天，花費公帑2383萬元；僑委會出國預算五年共計9268萬元，徐佳青出國的費用就占了近四分之一，每年有三分之一時間在國外。

陳清龍表示，徐佳青出國所撰寫的47份報告共有986頁，平均報告一頁成本要2萬4千多元，真的是「一頁萬金」；「行政院及所屬各機關因公派員出國案件審核要點」中指出，公務出國應力求人數、天數精簡，考察地點應具學習價值，且除非必要，三年內不宜重複安排相同考察計畫。而徐佳青動輒2、30天的出國行程，是否有遵守行政院公務員派員出國的執行要點？

陳清龍舉例，2023年5月26日至7月1日，徐佳青一人獨遊6國，36天花了126萬元。如果都是為了國人考察，大家不會有意見；然而出國中途5月31日至6月4日卻排休假，明明已經出國考察，為何還排休？難道是去渡假？這五天是否有領出國日支費，徐佳青應說清楚。

陳清龍再指，2024年11月10日至11月25日，徐佳青花費63萬元去美國考察15天，2026年2月13日至3月10日，再度赴加拿大、美國、澳洲、妞西蘭，花費81萬元，不僅違反行政院規定中「三年內不要有相同地點」，其中2月16日至19日適逢台灣春節，徐佳青竟就地在美國休假。

陳智菡揭露，徐佳青還為兒子量身打造「2025僑青東沙生態體驗營」。2011年起，海委會與海巡署例行舉辦「東沙生態體驗營」，但參加資格必須是本國籍大學生或教師，且必須簽署保密同意書；因兒子未滿18歲不具資格，徐佳青就與海委會、海巡署與僑委會另外辦「僑青東沙生態體驗營」，整場活動根本是為委員長之子量身打造的特權之旅，前無古人後無來者，2025年辦完一次後就再也沒辦過。

陳智菡說，去年事件遭媒體揭露時，徐佳青第一時間面對鏡頭直接否認，然而經監察院調查後，早已於今年6月17日完成裁處，認定徐「知有利益衝突情事未自行迴避」，依「公職人員利益衝突迴避法」第6條開罰；這起案件讓僑委會遭監察院調查半年，許多基層公務員被反覆約詢，承受極大壓力、身心受創，徐佳青卻心情愉悅繼續出國爽遊，甚至連立法院審查僑委會預算期間都不在國內，導致預算延宕。

陳智菡也質疑，監察院調查半年，難道只敢拿小公務員開刀？應徹查徐佳青是否因人設事、量身打造特權登島，另是否涉及「要塞堡壘地帶法」等相關法令。她呼籲，監察院應盡速公布完整調查結果，徹查徐佳青是否涉及貪瀆及其他違法情事；徐佳青違法耍特權、說謊成性，不適任僑委會委員長，應立刻下台負責，向國人說清楚。

徐佳青 東沙 出國 僑委會 陳智菡 陳清龍

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