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避免洗產地疑慮 張嘉郡提案修食安法：農產原料標示原產國需入法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／張嘉郡辦公室提供
國民黨立委張嘉郡。圖／張嘉郡辦公室提供

為防堵進口農產品「洗產地」，國民黨立委張嘉郡提出食安法修法草案，明訂「標示原產國」。張嘉郡今表示，依據製造時「投料重量」前3項作為揭示標準，新修正內容也明訂，只要品名、標示或宣稱涉及特定農漁畜產品原料，且實際上含有該原料，也必須標示原產國，避免業者利用配方比例來規避。

張嘉郡強調，在母法明訂內容物主成分屬農產品者的原料應標示原產地（國），目的是給食藥署一把尚方寶劍，未來訂定標示準則時，才能要求業者揭露真實資訊。

張嘉郡表示，依照現行的規定，國外進口的農產品，只要在台灣達到所謂的「實質轉型」，就可以把產地標示為「台灣」或者是「台灣製造」，站在消費者的角度來看，這就是一種變相的誤導，「對台灣在地農民極度不公平，也對台灣農業傷害很大。」

張嘉郡表示，提出修法的這段時間以來，與消保、農業等各界持續討論、溝通，在考量行政機關實際執行，以及保障消費者與農民權益等立場上，她進一步提出修正內容。

張嘉郡說，根據新修正內容，主成分前3項是根據製造時的「投料重量」高低，新修正內容也明訂，只要品名、標示或宣稱涉及特定農漁畜產品原料，而且實際上含有該原料的，也必須標示原料的原產地（國），避免業者利用配方比例來規避。

張嘉郡指出，修法明確授權行政機關訂定細節，同時要求「原產地資訊不得免除」的法律紅線，確保未來的授權子法，絕對不能打折扣，更不能減損修法保障消費者知情權的本意。

張嘉郡表示，推動這項修法，不是要增加產業的對立，也不是要限制業者使用進口原料，而是要建立起消費者的信任，維護在地農民權益，也顧及產業的可執行性，包括歐盟、日本等先進國家，早就有了類似的原料原產地標示制度。

張嘉郡表示，讓消費者買得安心，讓台灣農民得到公平對待，讓食品產業在透明公開的規則下健全發展，這才是食安法修法最重要的目的。

張嘉郡 食安 產地

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