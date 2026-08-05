總統：台美打造無人機非紅供應鏈 維護台海現狀

總統賴清德今天接見美國布魯金斯研究所訪團時表示，台灣目標成為全球無人機發展的亞洲中心，並期待與美國攜手打造無人機非紅供應鏈；台灣位於世界民主防線的最前緣，會以負責任的態度與穩健的行動，來維護區域的和平穩定及台海現狀。

賴總統今天在總統府接見布魯金斯研究所訪團，他致詞表示，布魯金斯研究所主任何瑞恩（Ryan Hass）是台灣的老朋友，COVID-19疫情後已連續5年率團來台，感謝布魯金斯研究所長期關注台灣，訪團成員的研究與洞察，也是促進台美相互理解的重要橋梁。

總統指出，今年是美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年，台美不僅共同紀念民主、自由與人權發展，今年初雙方也順利舉行第6屆「經濟繁榮夥伴對話」，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，為半導體及高科技合作奠定堅實基礎。

總統說，台灣正積極打造人工智慧島，協助百工百業導入人工智慧（AI）應用，並強化發展矽光子、量子科技及機器人等3大關鍵技術。無論是AI供應鏈、數位基礎建設或高科技人才培育，台美都有更緊密的交流合作空間。

總統表示，政府也設定目標，要讓台灣成為全球無人機發展的亞洲中心，除了大力推動產業發展計畫，也提出國防特別預算，規劃採購無人載具，建立無人機攻防體系。

他說，台灣期待與美國攜手打造無人機非紅供應鏈，一方面促進彼此產業發展，另一方面也為世界和平穩定貢獻力量。

總統強調，台灣位處世界民主防線最前緣，具有堅定不移的決心要捍衛國家主權、守護民主自由生活方式。台灣將持續提升自我防衛能力，並以負責任態度及穩健行動，維護區域和平穩定及台海現狀。

他指出，漢光演習今天登場，後續演習期間也將舉行城鎮韌性演習，持續整合中央、地方政府與公私部門，提升軍民整合運作效能，強化台灣整體韌性，因應各項挑戰；面對威權主義持續擴張、全球供應鏈重組、AI浪潮等挑戰，台灣希望跟美國在各個領域深化夥伴關係。

何瑞恩隨後致詞表示，布魯金斯研究所多年來持續進行年度考察訪問，不論是國民黨執政或者是民進黨執政，也不論疫情、兩岸和平或情勢緊張時期，都持續訪台，彰顯對台美關係、雙邊利益及共同民主價值的重視。

何瑞恩說，今年訪團聚焦國家安全議題，盼尋找台美雙方可以共同推動和平穩定的方法。