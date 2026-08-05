影／今年中央政府總預算不舉債 卓揆喊話立法院速審通過

行政院已完成116年度中央政府總預算案籌編，並於昨天向賴清德總統報告所編列的內容。行政院長卓榮泰表示，這份中央政府總預算是一份「不用舉債、達到債務平衡、降低債務餘額」的預算案。卓榮泰也向立法院喊話，期盼盡速完成今年度中央政府總預算審查，讓明年度的預算可以在法定時限內完成。

行政院長卓榮泰今天下午出席「第45屆行政院文化獎」頒獎典禮，會前他接受媒體記者聯訪時表示，行政院在昨日完成116年度中央政府總預算規劃編列，並正式向賴清德總統說明內容。卓榮泰強調：這是一部不用舉債、達到債務平衡及降低債務餘額的預算籌編。期盼立法院別將新舊年度的預算擺在一起審，應盡快審查今年度預算，明年度預算也應在法定期限內審理完畢，政府才能如期展開各種國家建設跟對人民照顧。